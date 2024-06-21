رسميا .. أرمينيا تقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت أرمينيا، الجمعة، اعترافها بالدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الأرمينية.

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وأضاف البيان "إننا مقتنعون بأن [حل الدولتين] هو السبيل الوحيد لضمان تمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة. وبناءً على ما سبق، وتأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

وفي أعقاب اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأرميني وكتب على منصة إكس "هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال".

وفي أعقاب الإعلان، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأرميني لدى إسرائيل.

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