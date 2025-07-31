مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: "يبدو أنه لا مفر من توسيع العملية في غزة"

قد يعجبك أيضًا -

قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS اليوم (الخميس) إن "حماس قطعت الاتصالات، وفي الوقت الحالي يبدو أنه لا مفر من توسيع العملية العسكرية في غزة".

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والمبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، لما يقارب ثلاث ساعات اليوم الخميس . وأفاد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن جزءًا من الاجتماع كان خاصًا، وجزءًا آخر كان اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ومسؤولين كبار آخرين.

في ختام الاجتماع المطوّل قال المصدر لـ i24NEWS إن إسرائيل والإدارة الأمريكية منسقون بشأن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالتحرك ضد حماس واستمرار المفاوضات.

إسرائيل متشائمة بشأن احتمال تراجع حماس وعودتها إلى طاولة المفاوضات. وصرح مصدر إسرائيلي: "قطعت حماس الاتصالات معها، ولا توجد مفاوضات حقيقية معها". وأضاف المصدر أن هناك شعورًا بأن المحادثات على وشك الانهيار: "يبدو أن توسيع العملية العسكرية في غزة أمر لا مفر منه".

يوم الجمعة، سيصل المبعوث ويتكوف للاطلاع على عمل المراكز الإنسانية في قطاع غزة. وصرح مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: "سيضمن ويتكوف القضاء على الجوع والموت جوعا".

يوم الخميس الماضي، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "الحقيقة" قائلاً: "أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن!".