حزب الله يعلن مقتل حسين عزقول مسؤول الوحدة الصاروخية في الحزب بغارة إسرائيلية

أشارت أنباء أولية صباح الثلاثاء إلى أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية على سيارته في جنوب لبنان هو حسين عزقول "أبو علي" مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله.

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ووفقا لتلفزيون المنار المقرب من حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، فقد استهدف قصف إسرائيلي سيارة في قرية عدلون قرب مقام النبي ساري جنوب لبنان. ولم ترد تفاصيل حتى اللحظة. وأعلن حزب الله في وقت متأخر أمس الاثنين مقتل أحد عناصره في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان وهو محمد خليل عطية.

وفي معرض نهار الثلاثاء أعلن حزب الله مقتل حسين علي عزقول «هادي» مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أن الطائرات المقاتلة شنت صباح اليوم غارة في جنوب لبنان استهدفت حسين على عزقول مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وبحسب البيان فقد لعب عزقول دورًا في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة.

ومن المتوقع أن تلحق عملية القضاء عليه ضرراً ملموسًا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة. وفي غارة أخرى تمت خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة أرزون تم القضاء على ساجد صرفند وهو مسؤول في الوحدة الجوية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله. وتورط ساجد في إعداد وتنفيذ الخطط الهجومية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

يشار إلى أن المناوشات على الجبهة الشمالية الحدودية مع جنوب لبنان تشهد تصعيدا متزايدا وخسائر بشرية تميل فيها الكفة الثقيلة صوب حزب الله الذي يقترب عدد عناصره القتلى من الثلاثمائة وفق تقديرات إسرائيلية منذ تسخين الجبهة غداة السابع من اكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن شن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، ليلاً، غارة على مبنى عسكري لمنظمة حزب الله في منطقة يارون بجنوب لبنان، إضافة إلى أربعة بنى تحتية أخرى للمنظمة في المنطقة.