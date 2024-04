حزب الله يعلن مقتل حسين عزقول مسؤول الوحدة الصاروخية في الحزب بغارة إسرائيلية

أشارت أنباء أولية صباح الثلاثاء إلى أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية على سيارته في جنوب لبنان هو حسين عزقول "أبو علي" مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله.

