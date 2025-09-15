حي فاخر على شاطئ غزة: خطة بن غفير الكبيرة للشرطة الإسرائيلية

قد يعجبك أيضًا -

آلقى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم (الاثنين) كلمة في حفل رأس السنة للشرطة وقال إنه يرغب في إقامة حي سكني فاخر على شواطئ البحر في غزة من أجل أفراد الشرطة.

قال بن غفير"أنا بالفعل أخطط للحي القادم للشرطة، الذي سيكون في أحد الأماكن الجميلة في الشرق الأوسط - سنحسم الحرب في مدينة غزة، وسنقيم هناك حي شرطة فاخر يطل على البحر"، واضاف، "الاستيطان يجلب الأمن، وقد حان الوقت للاستيطان اليهودي في غزة. لن يكون هذا مجرد إسكان، بل سيكون رمزًا لإيماننا ورؤيتنا".

تطرق الوزير بن غفير أيضًا إلى التقارير حول التوتر بينه وبين المفوض داني ليفي في ضوء حقيقة أن الرتب التي كان من المفترض أن تُمنح اليوم في الحفل لم تُوقَّع: "يحاولون دق إسفين بيننا، نحن معًا".

قال المفوّض العام أيضًا: "هنا هو المكان لشكر الوزير للأمن الوطني على التزامه بالعمل ورغبته في دفع المنظمة إلى الأمام وإحداث التغيير. سمعت الإعلام الذي تحدث عن نزاع كبير، وأننا ألغينا ترقيات والوزير لا يوقّع. في الأسبوعين الأخيرين كان هناك عمل مكثف لترقية 170 ضابطًا، والعدد كبير. لم نتمكن من إنهاء كل شيء، والقرار الذي تم اتخاذه هو التأجيل، وليس ترقية 20 وترك الآخرين. لا يوجد أي نزاع، ولا جدال، ولا دراما. نحن نوصي والوزير يوقّع، وأعتقد أنه يراجع كل ملف على حدة، وهذا واجبه وحقه".

كما ذُكر, في اللحظة الأخيرة، تم إلغاء منح الرتب لضباط الشرطة الذي كان من المفترض أن يُقام في حفل بمناسبة رأس السنة اليهودية، وذلك بعد عدم توقيع وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير على بعض التعيينات التي صادق عليها المفوض العام داني ليفي

بالنسبة لضباط الشرطة وعائلاتهم، الذين كانوا قد استعدوا بالفعل للحظة الاحتفالية، فإن الحديث يدور عن مفاجأة في اللحظة الأخيرة. في محيط المفوض العام للشرطة يدعون أن الحديث يدور فقط عن تأجيل، ويشرحون أن الأمر مجرد مسألة تقنية لم تُستكمل بعد.