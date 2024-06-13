تقرير: "حزب الله يستعد منذ بداية المناوشات لاحتمال تصفية أحد قادته ويستعد للحرب وكأنها ستبدأ غدًا"

تمثل رد حزب الله على قتل القيادي الكبير في الحزب طالب عبد الله بصليات صاروخية كثيفة استهدفت رقعة واسعة من الأهداف من صفد شرقا وإلى نهاريا وحيفا وطبريا. وتساءل موقع النشرة الخميس ما إذا سيكون لاغتيال "أبو طالب" تأثير سلبي على التنظيم وانتهى الى القول إن حزب الله يستعد منذ بداية الحرب لاحتمال تصفية أحد قادته.

وقالت مصادر في حزب الله إن التنظيم أدرك أن هذا هو السيناريو المحتمل، والبديل جاهز ليخلف أي مسؤول مهما كان منصبه. وقال مصدر في التنظيم إن "العبرة تكمن في كيفية الرد والمواجهة والصمود حتى تحقيق النصر".

Ayal Margolin/Flash90

ووفقا للنشرة فإن الرد الذي اتخذ أمس منحى تصاعديا من المتوقع أن يتوسع أكثر فأكثر، لكن حزب الله لا ينوي أن يكون هو من يبدأ حرباً أوسع وأشار التقرير إلى أن حزب الله يستعد للحرب "وكأنها ستبدأ غدا"، ويستعد لاستمرارها نحو عام على الأقل. ويزعم حزب الله أن إسرائيل "ستفكر عشر مرات" قبل أن تبدأ الحرب.