تغطية متواصلة|| إصابة 19 إسرائيليا بدرجات متفاوتة أحدها حرجة، بعد تسلل مسيرات لحزب الله الى منطقة الجليل الأعلى
السلطات في نهاريا، كريات شمونا والجليل الأعلى تطالب السكان البقاء بالقرب من الملاجئ الآمنة، ووزير الأمن يشدد :"كل يوم نحسن الجاهزية للدفاع والقدرات للتصدي للهجمات".
اليوم الـ 305 للحرب: أصيب اليوم (الثلاثاء) 19 شخصًا بجراح متفاوتة، جراء توغل طائرتين مسيرتين في الجليل الغربي، إحداها إصابة حرجة. ونشر بيان يطالب السكان من هضبة الجولان إلى نهاريا البقاء بالقرب من المناطق المحمية. اجتمع وزير الأمن يوآف غالانت بالطيارين في قاعدة تل نوف، وذلك على خلفية الاستعدادات للهجوم الإيراني، وقال: "كل يوم نقوم بتحسين قدراتنا الدفاعية".
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الجيش الإسرائيلي: "المفقودة الأخيرة"، بلها يانون، قُتلت في هجوم 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن بلها يانون البالغة من العمر 76 عامًا، والتي تم تعريفها على أنها "آخر شخص مفقود" ولم يُعرف ما إذا كانت قد اختطفت أو قُتلت في هجوم 7 أكتوبر، ليست على قيد الحياة، حيث مكثت وقت الهجوم مع زوجها يعقوب – الذي قُتل أيضًا – في منزلهما في موشاف نتيف هعسرا.
سي إن إن: الولايات المتحدة بدأت تلاحظ استعدادات إيران لشن هجوم
بدأت الولايات المتحدة تلاحظ الاستعدادات الإيرانية للهجوم ضد إسرائيل، هذا ما أفاد به معلق شبكة سي إن إن، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخبارية حول هذا الموضوع، وقالا لشبكة سي إن إن إن الولايات المتحدة تتوقع أن يتم الهجوم في الأيام المقبلة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك رد مشترك من إيران وحزب الله.
بلدية نهاريا تدعو سكانها إلى البقاء بالقرب من المناطق المحمية "حتى إشعار آخر"
وانضمت بلدية نهاريا إلى نداء مجلس الجولان والجليل، وكذلك بلدية كريات شمونة، وأمرت سكانها أيضًا بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. وجاء في البيان: "نظرًا لتقييم الجيش للوضع، ندعو جميع سكان المدينة إلى تقليل الأنشطة غير الضرورية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية. ويجب تجنب التجمعات في المناطق المفتوحة قدر الإمكان. هذا الإعلان ساري المفعول حتى إشعار جديد"
اصدار تعليمات لسكان الجولان والجليل بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية
أصدر المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بيان ذكر فيه أنه تم إجلاء بعض سكانه، والمجالس الإقليمية جولام وميتا آشر ومعالي يوسف وماروم هجيليل، أمرت سكانها بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه السكان لتخفيف الحركة في المنطقة.
منظمة الطيران المدني الإيرانية تصدر تحذيرا أمنيا لمسارات الطيران في طهران خلال اليومين المقبلين
أصدرت منظمة الطيران المدني الإيرانية تحذيراً أمنياً لمسار الطيران مفاده أنه من المقرر إجراء تدريبات عسكرية في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس، مع إمكانية إجراء اختبارات صواريخ جو-جو بعيدة المدى. وينص التحذير على أن التمرين يجب أن يتم بين الساعة 14:30 و11:30 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء وبين الساعة 7:30 و4:30 بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
العملية الواسعة في جنين: مقتل مسلحا من الجو وإصابة مقاتل بجروح متوسطة خلال تبادل إطلاق النار
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن في جنين، والتي بدأت أمس، قُتل 11 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع القوات وفي غارات جوية. وأفيد أن القوات الجنود وعناصر الشاباك وحرس الحدود استهدفوا مسلحين آخرين وصادروا الأسلحة. وقُتل أربعة من المسلحين في منطقة جنين في غارة جوية، كما قُتل سبعة آخرون في تبادل إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديًا من الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة خلال العملية. وقد تم تبليغ عائلته.
تقارير: مقاتلات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في سماء بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن مقاتلات اخترقت حاجز الصوت في سماء العاصمة بيروت، ما أدى إلى حدوث ضجيج كثيف في المنطقة.
خامس قتيل لحزب الله منذ الصباح و398 منذ بداية الحرب
أعلن تنظيم حزب الله ، للمرة الخامسة، اليوم، عن مقتل عنصر آخر في صفوفه، وهو أدهم خنجر حسين ناصر من جنوب لبنان. وهذا هو العنصر الـ398 لحزب الله الذي يقتل منذ بداية الحرب.
وزير الخارجية الأردني تحدث مع رئيس وزراء قطر: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة"
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الطرفان "التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وتداعيات إغتيال إسماعيل هنية". وأكد الجانبان أن وقف الحرب في قطاع غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التوتر في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث وزير الخارجية الأردني أيضًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.
غالانت في قاعدة تل نوف: "كل يوم يمر نحسن جاهزيتنا دفاعًا وهجومًا"
زار وزير الأمن يوآف غالانت قاعدة تل نوف التابعة لسلاح الجو، حيث تحدث مع طيارين مقاتلين بقيادة قائد السرب 133 اللفتنانت كولونيل إي، ومشغلي الطائرات بدون طيار، وميكانيكيين وأفراد الوحدة الإلكترونية. وقال الوزير غالانت في محادثة مع جنود سلاح الجو: "في كل يوم يمر نقوم بتحسين جاهزيتنا الدفاعية وتعزيز قدراتنا الهجومية". وأضاف أنه "عندما أنظر إلى أساس طريقة عملنا – أرى الشجاعة والتصميم والمثابرة. استغلواالوقت في جميع الأماكن - التخطيط والتدريب والمناقشة حول أي شخص، وخاصة حول ما هو أقل توقعًا، لأنه عادة ما يحدث أنت تجري، وتستعد، ولا يحدث ما خططت له، ويحدث شيء آخر، لكن عملية إعدادك تخدم عملك، لأن الإجراء ينسج فيه الأشياء التي استعدت لها، ويمنحك أيضًا الأساس للقيام بأشياء لم تستعد لها"
قتيلان إضافيان لحزب الله: 397 منذ بداية الحرب
أعلن حزب الله مقتل اثنين آخرين من صفوفه هما أمين حسن بدر الدين وحسين علي ياسين من جنوب لبنان. ومنذ بداية الحرب أعلن حزب الله عن مقتل 397 شخصا.
395 قتيلاً لحزب الله منذ بداية الحرب: أعلن التنظيم عن مقتل عنصر إضافي
أعلن حزب الله مقتل عنصر آخر في صفوفه وهو علي مصطفى شمس الدين من جنوب لبنان. وهذا هو العنصر رقم 395 الذي أعلن التنظيم عن مقتله منذ بداية الحرب.
حماس تقول إن: "النفق الذي أقامته إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر - تم إغلاقه عام 2014"
قال مصدر في وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة حماس، لشبكة الأقصى ، إن "النفق الذي زعمت إسرائيل اكتشافه على الحدود المصرية الفلسطينية، هو أحد أنفاق المركبات التجارية منذ عام 2011. وقد تم تدميره جزئياً وتوقف عن العمل منذ تعرضه للقصف عام 2014”. قبل يومين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن وجود نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار على محور فيلادلفيا.
بسبب التوترات: دعت اليابان سكانها إلى عدم القدوم إلى إسرائيل
دعت وزارة الخارجية اليابانية سكانها إلى عدم القدوم إلى إسرائيل، بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. وكانت الوزارة دعت أمس اليابانيين الموجودين في لبنان إلى مغادرة البلاد.