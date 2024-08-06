اليوم الـ 305 للحرب: أصيب اليوم (الثلاثاء) 19 شخصًا بجراح متفاوتة، جراء توغل طائرتين مسيرتين في الجليل الغربي، إحداها إصابة حرجة. ونشر بيان يطالب السكان من هضبة الجولان إلى نهاريا البقاء بالقرب من المناطق المحمية. اجتمع وزير الأمن يوآف غالانت بالطيارين في قاعدة تل نوف، وذلك على خلفية الاستعدادات للهجوم الإيراني، وقال: "كل يوم نقوم بتحسين قدراتنا الدفاعية".

يمكن الاطلاع على المدونة السابقة عبر الرابط التالي