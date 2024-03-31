استئناف المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة

من المقرر أن تستأنف محادثات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس اليوم الأحد في القاهرة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر أمني.

وتهدف هذه المحاولة الأخيرة إلى وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة. وأكد مسؤول إسرائيلي لرويترز أنه سيتم إرسال وفد إلى القاهرة اليوم الأحد بعد أن سمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف المفاوضات غير المباشرة.

لكن مسؤولا من حماس قال لرويترز إن الحركة ستنتظر أولا حتى يبلغها وسطاء في القاهرة بنتيجة محادثاتها مع إسرائيل. ووفقاً لمصدر إسرائيلي مجهول نقلته صحيفة "هآرتس" ، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب رفض حماس إبداء المرونة بشأن مسألة إعادة سكان شمال غزة إلى ديارهم وسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، وهما مطلبان رفضتهما إسرائيل رفضاً قاطعاً.

وأعطى رئيس الوزراء نتنياهو "مجالا للمناورة" لقادة الأجهزة الأمنية في مفاوضاتهم. وسيقود مسؤولون من الشاباك والموساد المفاوضات في القاهرة، في حين قد يشارك رئيساهما، رونين بار وديفيد بارنيا، في المشاورات اللاحقة في الدوحة.

يوم الأربعاء، أبلغ ديفيد بارنيا مجلس الوزراء الحربي أن تبادل الرهائن لا يزال ممكنا إذا وافقت إسرائيل على أن تكون أكثر تساهلاً فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، وهي فكرة رفضتها إسرائيل على نطاق واسع، والتي تسعى إلى منع عودة أنشطة حماس إلى الظهور في المناطق التي تم تطهيرها بالفعل من الجماعة.