نتنياهو عن إطلاق النار غير المتعمد في غزة: "سيتم فعل كل شيء حتى لا يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى"

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء عن أسفه جراء الحادث المأساوي في قطاع غزة الذي راح ضحيته سبعة من عمال منظمة الإغاثة المعروفة باسم "المطبخ المركزي العالمي".

وقال نتنياهو لحظة استعداده للخروج من مستشفى هداسا عين كارم حيث أجرى عملية فتق: "لسوء الحظ، وقع في اليوم الأخير حادث مأساوي حيث قامت قواتنا بضرب الأبرياء في قطاع غزة عن غير قصد".

وتابع رئيس الوزراء: "يحدث ذلك في الحرب، ونحن نتحقق من الأمر حتى النهاية، ونحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يحدث هذا الشيء مرة أخرى".

وفي تعقيب له حول صحته طمأن نتنياهو المواطنين الذين بعثوا إليه بأمنيات الشفاء وقال شكرا لكم. أنا أتعافى".

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يُشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري لم يؤكد في وقت سابق مسؤولية الجيش الإسرائيلي ولم ينفها، غير أنه أعلن عن إجراء تحقيق مستقل في الحادث. وأعرب هغاري عن تعازيه في الوفاة المأساوية لعمال الإغاثة، مفيدًا بأنه تحدث مباشرة إلى مؤسس المنظمة العالمية WCK، الشيف خوسيه أندرس.