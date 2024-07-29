مسؤولون دوليون: حزب الله مصمم على منع توسيع الحرب أمام إسرائيل

بعد التهديدات الإسرائيلية عقب الهجوم الصاروخي الدموي في مجدل شمس، تحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط عاموس هوشستين مع رئيسة مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبشكل غير مباشر – أيضاً مع حزب الله، لمنع الحرب

وأفادت مصادر لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتصالات التي أجراها هوشستاين، جاءت متزامنة مع المحادثات التي أجرتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانيس فلاشارت، وقيادة الأمم المتحدة في الناقورة. وقالت إن "الجميع أعرب عن قلقه إزاء توسع الحرب"، ودعت إلى ضبط النفس.

كما ذكرت المصادر أن حزب الله مصمم على منع توسع الحرب. وقالت المنظمة إنها منذ أن قررت دعم حماس في غزة، أخذت على عاتقها عدم مهاجمة المدنيين في المدن الواقعة على أطراف الحدود اللبنانية، وبالتالي لا يمكن إطلاق النار على مجدل شمس التي يحافظ سكانها على هويتهم السورية وانتمائهم العربي.