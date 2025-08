ماكرون: "نعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ولكن يجب أن يقترن ذلك بحل الدولتين"

قد يعجبك أيضًا -

بعد نشر مقاطع الفيديو القاسية للمختطفين الإسرائيليين إيفياتار ديفيد وروم بريسلافسكي، جاءت ردود دولية عليهما، وعلى ضوء ذلك دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الإفراج الفوري عنهما، واصفًا حماس بـ"القسوة المطلقة واللاإنسانية". وفي الوقت نفسه، أشار إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، وأن إنهاء الحرب يجب أن يقترن بـ"حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين".

و أدان ماكرون في بيانه الجوع الذي يعاني منه المختطفين في التوثيقات: "قسوة مطلقة، ووحشية لا حدود لها - هذا ما تُجسّده حماس. الصور الفظيعة التي نُشرت هذا الصباح، والتي تُظهر رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، تُذكّرنا بهذا الأمر بفظاعة. نعرب عن تعاطفنا مع إيفيتار ديفيد، وروم بريسلافسكي، وجميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين - وكذلك مع عائلاتهم وأحبائهم، الذين يعيشون في هذا الجحيم منذ أكثر من 660 يومًا".

وأشار إلى أن أولوية فرنسا القصوى والتزامها المطلق هو الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وقال إن فرنسا تعمل "بجد لتحقيق هذا الهدف - الإفراج غير المشروط عن الرهائن، ووقف إطلاق النار الفوري، وإيصال المساعدات الإنسانية الضخمة - التي لا تزال محاصرة على أبواب غزة".

وبعد ذلك ادعى "هذا ليس كافيًا"، وأن "هذا الجهد يجب أن يقترن بحل سياسي لليوم التالي". وأشار إلى أن الحل هو حل الدولتين - "إسرائيل وفلسطين" - تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام. وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد الممكن لمستقبل يكفل العدالة والأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة". |لن يكون هناك أي لبس هنا: في هذا الإطار السياسي الذي ندعمه، نطالب بنزع سلاح حماس بالكامل، وإبعادها عن أي دور حكومي، والاعتراف بدولة فلسطين كدولة إسرائيل".

هذا و غرّد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيل على حسابه في موقع X قائلاً: "معاملة حماس اللاإنسانية للرهائن الإسرائيليين تستحق أشد الإدانة. يجب ألا يستمر سكان غزة في المعاناة بسبب جرائم حماس الفظيعة. يجب على حماس إلقاء سلاحها والإفراج عن جميع الرهائن فورًا. في الوقت نفسه، يجب تقديم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين في غزة بأسرع وقت ممكن وبالكامل. يجب أن يظل وقف إطلاق النار الكامل على رأس الأولويات"..

وزارة الخارجية القبرصية علّقت هي أيضاً على المشاهد الصعبة: "نشعر بصدمة عميقة من الصور المروعة للمخطوفين الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس. لا يمكننا المبالغة في أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخطوفين. لا يمكننا المبالغة في أهمية وقف إطلاق النار المستمر. لا دور لأي جماعة إرهابية في غزة المستقبلية. في الوقت نفسه، يجب توفير وصول آمن وبدون قيود للمساعدات الإنسانية إلى غزة."

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "الصور التي تُعرض للمخطوفين لأغراض دعائية مقززة. يجب إطلاق سراح جميع المخطوفين دون شروط. يجب على حماس أن تتخلى عن سلاحها وألا يكون لها سيطرة على غزة. نحن نعمل مع شركاء على حل طويل الأمد وخطة للسلام. يجب أن يبدأ ذلك بوقف إطلاق نار فوري يفضي إلى إطلاق سراح المخطوفين، وكذلك بإزالة القيود غير الإنسانية على المساعدات".

يُشار إلى أن حماس نشرت أمس مقطعي فيديو قاسيين يوثقان المختطفين إيفيتار ديفيد، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي اختطفه مسلحو حماس من حفل نوفا، ويُحتجز في قطاع غزة منذ 666 يومًا. يتضمن الفيديو الكامل، الذي تبلغ مدته خمس دقائق تقريبًا، لحظات قاسية للغاية، ويُظهر الظروف الصعبة التي يُحتجز فيها ديفيد في الأنفاق.

في غضون ذلك، أجرى اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مكالمة مع رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر. وأفاد ديوانه: "تحدث نتنياهو مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في منطقتنا، جوليان لاريسون، وطلب تدخله لتزويد مختطفينا بالطعام وتقديم العلاج الطبي لهم بشكل فوري. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية للاريسون إن كذبة التجويع التي يروجها حماس يتردد صداها في العالم، في حين أن التجويع المنهجي يُمارس ضد مختطفينا الذين يعانون من إساءة جسدية ونفسية وحشية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام الصور المروعة التي تذكّر بجرائم النازيين".