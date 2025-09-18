قد يعجبك أيضًا -

اليوم الـ713 للحرب: طلب الجيش الإسرائيلي من سكان أربعة قرى في جنوب لبنان الإخلاء ، وفي أعقاب ذلك نفذت غارات قوية ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان. مهاجم أردني يقوم بتنفيذ عملية إطلاق نار وطعن تؤدي لمقتل إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلح من حزب الله كان يعمل كتاجر أسلحة وقام بتوجيه خلايا مسلحة من خلال مسيرات.