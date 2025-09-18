الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ هجمات ضد حزب الله جنوب لبنان
قُتِل شخصان في هجوم إطلاق نار عند معبر ألنبي على حدود الأردن • أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم وقتل عنصر حزب الله حسين صفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان • اليوم الـ713 للحرب
اليوم الـ713 للحرب: طلب الجيش الإسرائيلي من سكان أربعة قرى في جنوب لبنان الإخلاء ، وفي أعقاب ذلك نفذت غارات قوية ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان. مهاجم أردني يقوم بتنفيذ عملية إطلاق نار وطعن تؤدي لمقتل إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلح من حزب الله كان يعمل كتاجر أسلحة وقام بتوجيه خلايا مسلحة من خلال مسيرات.
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أخرى أُطلقت من الشرق
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض مؤخرًا طائرة مسيرة أخرى أُطلقت من الشرق. وأضاف: "لم يتم تفعيل أي تنبيهات وفقًا للسياسة المتبعة".
صرح مصدر أمني لـ i24NEWS عن رفض الدعوات لوقف تدفق المساعدات الإنسانية عقب الهجوم: "من المستحيل وقف تدفق المساعدات بشكل كامل. حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة تعتمد على تدفق المساعدات."
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي الآن موجة من الهجمات ضد أهداف عسكرية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية: تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان - الجيش الإسرائيلي سيهاجم قريبا البنية التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله في جميع أنحاء جنوب لبنان، ردا على محاولات المنظمة المحظورة لاستعادة نشاطها في المنطقة
قُتل شخصان في هجوم إطلاق نار على معبر اللنبي على الحدود الأردنية. يُعتقد أن المهاجم وصل من الجانب الأردني في شاحنة مساعدات إنسانية وأطلق النار على الإسرائيليين. ردّت قوة في الموقع على إطلاق النار ونجحت في تحييد المنفذ.
تقرير لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تهاجم قرية يارين في جنوب لبنان - لا إصابات حتى الآن
أظهرت وثائق جديدة للبنتاغون أن الجيش الأميركي أطلق صواريخ اعتراضية متطورة بقيمة 500 مليون دولار لحماية إسرائيل من هجمات إيران وأعداء إقليميين آخرين
تقرير سوري: "تقدم في المفاوضات مع إسرائيل - الاتفاقيات ستُبرم قبل نهاية العام"