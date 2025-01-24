التغطيبة متواصلة| إسرائيل: تلقينا من الوسطاء قائمة بأسماء المختطفات المتوقع إطلاق سراحهن غدا السبت
باسم نعيم"كتائب القسام، الجناح العسكري، والفصائل الفلسطينية قررت إطلاق سراح الأسيرات الأربع، السبت قبل الموعد المحدد، وسوف يتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد والمكان وفق الآلية المتفق عليها".
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيستمر أكثر من 60 يوما"، مبرراً ذلك بأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بعد بشكل كامل من جانب لبنا.
وفي السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن "الحركة ستسلم، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الرهائن الأربع ضمن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى، والمقرر الإفراج عنهن، غدا السبت، مقابل دفعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها، وتابع إن "كتائب القسام، الجناح العسكري، والفصائل الفلسطينية قررت إطلاق سراح الأسيرات الأربع، السبت قبل الموعد المحدد، وسوف يتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد والمكان وفق الآلية المتفق عليها".
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قال مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة "حماس"، إن قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر إفراج الجانب الإسرائيلي عنهم غداً (السبت)، بموجب اتفاق تبادل وقف النار في قطاع غزة، "ستتضمن 120 أسيراً من ذوي المؤبدات، و80 من أصحاب المحكوميات العالية".
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