وزير الأمن الإسرائيلي: نحن بالنقطة المناسبة للإفراج عن مختطفين، سنكون مستعدين لدفع ثمن

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن الضغوطات العسكرية لحماس تتيح لإسرائيل "اتخاذ قرارات صعبة من أجل استعادة المختطفين"، ويعتقد "إننا في النقطة المناسبة، لكن يوحد جانب آخر يحتاج الى الموافقة على ذلك". وفي الزيارة التي أجراها إلى مكتب التجنيد قال غالانت "سنكون مستعدين لدفع ثمن بعد استعادة المختطفين، وبعد ذلك العودة إلى القتال".

وصرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي أمس بأن "الجيش الإسرائيلي قوي بصورة كافية لكي تعرف إسرائيل كيف تدفع ثمن عودة أبنائها وبناتها. يوجد ليدينا واجب أخلاقي تجاههم، والجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يتحمل حتى الثمن الباهظ وسيعرف كيف سيعود للقتال بقوة". وأضاف هاليفي بتصريحه إن "هذه المفاوضات يجب القيام بها بمسؤولية وحذر، ويجب ترك التفاصيل في الغرف المناسبة". وأضاف بأن "عودة المختطفين أمر عاجل، وتوقيته يختلف عن توقيت الأهداف الأخرى".

ويشار الى أن مسؤولين إسرائيليين حافظوا اليوم على ضبابية بخصوص المفاوضات مع حماس التي تجري في القاهرة، لكن تقارير تحدثت عن تفاؤل حذر، وتواصلت المفاوضات الليلة الماضية في القاهرة بين إسرائيل وحماس على خلفية الجهود الأمريكية التوصل الى صفقة تؤدي للإفراج عن مختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.