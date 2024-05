تقرير: القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الغارة على مخيم رفح مصنوعة في الولايات المتحدة

انفردت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، بتقرير يشير إلى أن القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل في رفح يوم الأحد، تم إنتاجها في الولايات المتحدة.

وقام خبراء الصحيفة بتحليل الأدلة المرئية للهجوم وخلصوا إلى أن "حطام الذخيرة الذي تم تصويره في موقع الضربة في اليوم التالي كان من بقايا قنبلة GBU-39، وهي قنبلة مصممة ومصنعة في الولايات المتحدة".

وكما أكدت صحيفة نيويورك تايمز، فقد ضغط المسؤولون الأميركيون على إسرائيل لاستخدام المزيد من قنابل GBU-39، والتي يقولون إنها يمكن أن تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن رمز التعريف الفريد الذي يربط السلاح بشركة تصنيع طائرات مقرها في كولورادو يظهر في مقطع فيديو يظهر شظايا الذخيرة.

وقد تعرف تريفور بول، وهو فني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي وأحد الخبراء المقتبسين في مقال نيويورك تايمز، على السلاح في منشوره على موقع X (تويتر سابقًا).

https://twitter.com/i/web/status/1795081544412942736