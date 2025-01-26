تقرير:"التوصل الى اتفاق حول الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية أربيل ييهود"

قال مصدر خاص لشبكة "سكاي نيوز" عربية أنه سيتم الإفراج عن أربيل ييهود مقابل 30 فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة وفتح "محور نيتساريم" وبدء "عودة النازحين الى شمال غزة، وفقا لترتيبات المرحلة الأولى من الصفقة، وذكر التقرير انه تم التبليغ الوسطاء بذلك، في انتظار رد إسرائيل حيث سيُطلق سراحها ضمن بروتوكول إفراج مشترك بين حماس وحركة الجهاد الإسلامي"

وعلى صعيد متصل قال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي الفلسطيني بوقت سابق اليوم (الأحد) في مقابلات مع وسائل الإعلام العربية بأن "من المتوقع حل أزمة الإفراج عن اربيل يهود الليلة". وقد أفاد أيضا أن هناك احتمال أن تُفرج عن يهود قبل يوم السبت. طلبت إسرائيل الإفراج عن اربيل يهود الأسبوع الماضي، وربطت هذا بإمكانية عبور الفلسطينيين إلى الشمال من القطاع.

وقال مسؤول كبير في حركة الجهاد الاسلامي "نتوقع انفراجة في أزمة "الأسيرة" اربيل يهود الليلة." وأضاف أن "هناك جهود وساطة لحل الأزمة قد تؤدي إلى إطلاق سراح أربيل قبل السبت". وأمس، قال أعضاء حماس أن الدليل على أن أربيل لا تزال على قيد الحياة قد تم تقديمه إلى الوسطاء، وأنه سيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل.

أربيل يهود البالغة من العمر 29 عامًا هي واحدة من آخر امرأتين مدنيتين، إلى جانب شيري بيبس، التي لا تزال محتجزة في غزة. وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهما في صفقة المختطفين التي تمت في نوفمبر/تشرين ثاني 2023، حيث تم إطلاق سراح النساء والأطفال. لكن تلك الصفقة لم تصل إلى نهايتها. وعندما تم التوقيع على اتفاق إطلاق سراح الرهائن الحالي، طالبت إسرائيل بأن يكون المختطفون المدنيون وأبناء عائلة بيبس أول من يتم إطلاق سراحهم.

وبما أنه لم يتم إطلاق سراح ييهود أمس، أعلن ديوان رئيس الحكومة أن "إسرائيل لن تسمح بمرور سكان غزة إلى شمال قطاع غزة - حتى يتم تسوية الإفراج عن أربيل يهود". وعقب ذلك قال مسؤول في حماس لـi24NEWS: "لم يتم الاتفاق على إطلاق سراح أربيل ييهود في الجولة المقبلة، فإسرائيل تنتهك التفاهمات".