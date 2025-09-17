أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أربع جماعات مسلحة موالية لإيران منظمات إرهابية أجنبية، وهي: حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله العافية، وكتائب الإمام علي. كانت هذه المنظمات الأربع مُصنّفة سابقًا كإرهابيين عالميين بموجب تصنيف "إرهابيين عالميين مُحدّدين تحديدًا" (SDGT)، إلا أن التصنيف الجديد يُوسّع نطاق الأدوات القانونية والعملياتية المتاحة للإدارة الأمريكية لمكافحة أنشطتها. ووفقًا للولايات المتحدة، تُشارك هذه الجماعات في هجمات واعتداءات ضد أهداف أمريكية وحلفائها في العراق، مستخدمةً أحيانًا أسماءً مستعارة أو لإخفاء تورط إيراني.