الولايات المتحدة تُصنّف أربع جماعات مسلحة موالية لإيران كمنظمات إرهابية: "هاجمت أهدافًا أمريكية"
الحرب متواصلة في غزة • صاروخ أُطلق من اليمن سقط في طريقه إلى أراضي دولة إسرائيل، ولم تُفعّل صفارات الإنذار • تحديثات مستمرة من اليوم الـ712 للحرب
اليوم الـ712 للحرب: يواصل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) المناورات في غزة - وبشكل خاص في محيط مدينة غزة. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية في بيان إنه تم فتح مسار تنقل جديد، يمكن من خلاله للسكان الإخلاء نحو الجنوب. وأفاد الفلسطينيون بوقوع قصف مدفعي باتجاه شرق مدينة دير البلح.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أربع جماعات مسلحة موالية لإيران منظمات إرهابية أجنبية، وهي: حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله العافية، وكتائب الإمام علي. كانت هذه المنظمات الأربع مُصنّفة سابقًا كإرهابيين عالميين بموجب تصنيف "إرهابيين عالميين مُحدّدين تحديدًا" (SDGT)، إلا أن التصنيف الجديد يُوسّع نطاق الأدوات القانونية والعملياتية المتاحة للإدارة الأمريكية لمكافحة أنشطتها. ووفقًا للولايات المتحدة، تُشارك هذه الجماعات في هجمات واعتداءات ضد أهداف أمريكية وحلفائها في العراق، مستخدمةً أحيانًا أسماءً مستعارة أو لإخفاء تورط إيراني.
يوم الاثنين، هاجم الجيش الإسرائيلي ورشةً لإنتاج الأسلحة تابعةً لمقر إنتاج حركة حماس في منطقة مدينة غزة. وقت الهجوم، كان المسلحون من مقر الإنتاج يعملون في المجمع، ويصنعون متفجراتٍ بهدف استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ونتيجةً لذلك، لوحظت انفجاراتٌ ثانويةٌ تُشير إلى وجود أسلحةٍ في المجمع
الهجمات في قطاع غزة: خلال الليل، هاجم سلاح الجو نحو 50 هدفًا، وأكثر من 140 هدفًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. من بين الأهداف التي هوجمت بنى تحتية تابعة لحماس، ومبانٍ عسكرية، وخلايا مسلحة، وبنى تحتية مسلحة أخرى
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، بيانًا لسكان غزة: "يعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه لتسهيل الحركة جنوبًا، تم فتح معبر مؤقت عبر شارع صلاح الدين. ستتمكنون من المرور عبر شارع صلاح الدين ثم مواصلة السير جنوبًا من وادي غزة."
