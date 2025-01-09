في محاولة للتوصل إلى تفاهمات: "ممثلو أبو مازن يزورون القاهرة"

قالت مصادر فلسطينية لقناة i24news، صباح اليوم (الخميس)، إن "ثلاثة من ممثلي أبو مازن متواجدون في مصر، في مسعى للتوصل إلى نص متفق عليه يحدد صلاحيات لجنة الإدارة في قطاع غزة، بشكل يترك السيطرة في أيدي حكومة السلطة الفلسطينية."

وأشاروا أيضا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل الغضب المصري من رفض أبو مازن السماح بإحراز تقدم في هذه القضية حتى الآن".

وكما ذكرنا، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الرسالة المصرية لحماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية المختلفة، والتي بموجبها سيتم تشكيل اللجنة حتى لو لم تشارك فيها السلطة الفلسطينية.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أبلغت مصادر مصرية رسمية قناة "الشرق" السعودية أن وفدي حماس وفتح يبحثان في القاهرة مقترحا مصريا لتشكيل "لجنة مدنية لإدارة القطاع، سيتم الاتفاق عليها وأن تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية".