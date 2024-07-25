تقرير: إيران سلمت حزب الله قنابل "قادرة على تدمير أنظمة الاتصالات والكهرباء في إسرائيل"

قال مصدر رفيع في فيلق قدس التابع للحرس الثوري، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم (الخميس)، إن حزب الله يمتلك قنابل وصواريخ تحمل رؤوساً كهرومغناطيسية. القنبلة الكهرومغناطيسية هي جهاز قوي للغاية يدمر الأنظمة الإلكترونية والكهربائية عن طريق التحميل الزائد.

وتم تسليم القنابل، بحسب المصدر، بنجاح إلى حزب الله قبل أيام من قبل الحرس الثوري. وأكد المصدر أيضًا أنه يمكن إطلاق القنابل من منشأة إطلاق ثابتة أو حملها بواسطة طائرات مسيرة، والتي تصل إلى أي نقطة في عمق إسرائيل.

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كما أوضح المصدر أن هذه الخطوة ستأتي مباشرة بعد الاقتحام البري الإسرائيلي للبنان، في حال حدوثه. وأضاف أن هذه القنابل يمكن أن تدمر كافة أنظمة الاتصالات والبنية التحتية الكهربائية في إسرائيل، ويمكن أن تتسبب في توقف عمل جميع الأنظمة الإلكترونية التي تعتمد عليها إسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن الحرس الثوري قام خلال الأشهر العشرة الماضية باختبار عشرات أنواع الصواريخ والطائرات المسيرة من خلال إطلاقها على إسرائيل من قبل وكيل إيران في المنطقة. وهذا، على حد قوله، يهدف إلى جمع معلومات حول الأسلحة التي يمكنها تجاوز أنظمة الدفاع الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، على حد قوله، زودت إيران أذرعها بكمية كبيرة من المسيرات الشبح، القادرة على تجاوز الرادارات الإسرائيلية والأمريكية بنجاح كبير.