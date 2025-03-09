سموتريتش: "نحن نقوم بإنشاء إدارة هجرة لتشجيع مغادرة سكان غزة من القطاع"

علق وزير المالية بتسلئيل سموتريش، اليوم (الأحد)، في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي على خطة الرئيس الأمريكي للهجرة الطوعية من غزة: "نحن نقوم بإنشاء إدارة للهجرة، ونستعد لذلك تحت قيادة رئيس الحكومة ووزير الأمن. والميزانية لن تقف عائقا".

وقال وزير المالية: "هناك كراهية عميقة ومتجذرة لإسرائيل، وقد أخبرني مسؤولون في الإدارة الأمريكية أنه من غير الممكن أن يبقى مليوني شخص يكرهون إسرائيل على مسافة بصقة من السياج. وحتى لا تتحول التكاليف الباهظة وتصميم أمة بأكملها إلى جولة أخرى، يجب أن تؤخذ الخطة بكلتا اليدين".

وأضاف سموتريش: "هناك أعمال تحضيرية لإنشاء إدارة كبيرة للهجرة في وزارة الأمن. إذا أخرجنا 5000 يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا. والخدمات اللوجستية معقدة لأنك تحتاج إلى معرفة من سيذهب إلى أي بلد. وهذه فرصة محتملة لتغيير تاريخي".

ونذكركم أنه بالأمس تم تخريب ملعب للجولف يملكه ترامب من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين احتجاجا على الخطة التي قدمها الرئيس لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".