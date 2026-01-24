التغطية متواصلة| قائد الحرس الثوري:"إيران على أهبة الاستعداد في مواجهة الانتشار الأمريكي للقوات"
تقترب المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" العاملة بالطاقة النووية، يرافقها جناح جوي يضم نحو 80 طائرة مقاتلة وآلاف الجنود، من الشرق الأوسط،
قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن "طهران ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة ضدنا"، مضيفاً أن "هذا الحشد العسكري، نأمل ألا يكون الهدف منه مواجهة حقيقية، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران".وتابع "هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدوداً أو شاملاً أو ضربة دقيقة أو استهدافاً عسكرياً مباشراً، أياً كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".
وفي ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تقترب المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" العاملة بالطاقة النووية، يرافقها جناح جوي يضم نحو 80 طائرة مقاتلة وآلاف الجنود، من الشرق الأوسط،
ويأتي هذا التحرك العسكري الأميركي إلى المنطقة، بينما يلمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبقاء خيار توجيه ضربات ضد إيران مطروحاً.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يبحثان مع نتنياهو سبل تحقيق سلام طويل الأمد
إعلام سوري: مقتل عنصر من وزارة الداخلية بريف السويداء في خرق جديد لوقف إطلاق النار
رويترز عن مسؤول أميركي: ويتكوف وكوشنر التقيا بوتين في موسكو لمدة 4 ساعات
ويتكوف وكوشنر يلتقيان نتنياهو في إسرائيل لبحث فتح معبر رفح وملف إيران
وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب، مساء اليوم السبت، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث عدد من الملفات، في مقدمتها تطورات الوضع في غزة عقب إطلاق "مجلس السلام" للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
تركيا ترجح فتح معبر رفح من الاتجاهين هذا الأسبوع
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه قد يتم فتح معبر رفح رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، الأسبوع الحالي، عاداً أنها خطوة بالغة الأهمية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في الوقت المناسب وبكميات كافية.
أ ف ب عن مسؤول أمني عراقي: معتقلو داعش سيُوزَّعون على 3 سجون على الأقل داخل العراق
السيسي يشدد على رفض "مساعي تقسيم المنطقة" أو إنشاء "كيانات موازية" للدول
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، رفض مصر لمساعي "تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها"، أو "إنشاء ميليشيات أو كيانات موازية" للجيوش والمؤسسات الشرعية. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، إن "العالم يضج بصراعات على الأرض والموارد والنفوذ، ويشهد صدامات أيدولوجية واقتصادية وتحديات غير مسبوقة، تهز أركان الدول وتبدل مقدرات الشعوب شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً".
ترامب يدعو إيران للتوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية.. ويحذر من "إجراءات مستقبلية"
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني والقانون سيطبق على الكل
رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق يؤكدان أهمية توحيد الخطاب الوطني لجميع القوى السياسية تجاه تسارع الأحداث في سوريا
سوريا: وقف النار بين دمشق و"قسد" ينتهي مساء اليوم السبت
قلت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، عن ثلاثة من مصادرها قولهم، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وافقتا على تمديد وقف إطلاق نار ينتهي مساء اليوم، إلا أن مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" نقلت عن مسؤولين بالحكومة السورية نفيهم تمديد الهدنة. وقد نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".