التغطية متواصلة| قائد الحرس الثوري:"إيران على أهبة الاستعداد في مواجهة الانتشار الأمريكي للقوات"

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن "طهران ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة ضدنا"، مضيفاً أن "هذا الحشد العسكري، نأمل ألا يكون الهدف منه مواجهة حقيقية، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران".وتابع "هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدوداً أو شاملاً أو ضربة دقيقة أو استهدافاً عسكرياً مباشراً، أياً كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".

وفي ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تقترب المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" العاملة بالطاقة النووية، يرافقها جناح جوي يضم نحو 80 طائرة مقاتلة وآلاف الجنود، من الشرق الأوسط،

ويأتي هذا التحرك العسكري الأميركي إلى المنطقة، بينما يلمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبقاء خيار توجيه ضربات ضد إيران مطروحاً.

