"لن نتحمل صور المجاعة أمام الأمريكيين"||نتنياهو يوضح لم سمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

تناول رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم (الاثنين)، في مقطع فيديو نشره على حسابه في تطبيق "تيليجرام"، الانتقادات لقرار السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب قوله فإن إسرائيل "لن تكون قادرة على تحمل صور المجاعة الجماعية أمام الأمريكيين"

وأضاف نتنياهو: "لتحقيق النصر، يجب علينا حل المشكلة. وإلى أن نقيم نقاط التوزيع هذه، علينا توفير حد أدنى من الأمور الأساسية حتى لا يكون هناك جوع".

وأضاف أن المساعدات توقفت لأننا "اكتشفنا أن حماس تقوم بالنهب"، على الرغم من أن إسرائيل عندما أوقفت دخول المساعدات إلى قطاع غزة زعمت أن ذلك كان ردا على رفض حماس لخطة ويتكوف.

إضافة إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة"، وفي ضوء التقارير عن "عملية خاصة" هذا الصباح في خان يونس، ألمح إلى أن: "مقاتلينا يقومون بعمل رائع هناك، بما في ذلك هذا الصباح. لا أستطيع الخوض في التفاصيل".