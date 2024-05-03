مسؤولون في المفاوضات حول صفقة المختطفين: "السنوار يشعر أنه انتصر في الحرب"

أوضح تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس) صعوبة التعامل مع قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،على خلفية المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقاً لمصادر العربية ومحللين مشاركين في المفاوضات - ووفقاً لهم، السنوار يشعر أنه انتصر في الحرب بالفعل.

وفقًا للتقرير، قال المسؤولون أن السنوار، الذي "تعتقد إسرائيل أنه يختبئ في أنفاق حماس العميقة تحت غزة، نجا من القصف الإسرائيلي الكثيف ويعتقد أنه قادر على الصمود حتى لو شنت إسرائيل هجوماً على مدينة رفح. هدفه النهائي، بحسب الوسطاء، هو ضمان الإفراج عن مئات، إن لم يكن آلاف، السجناء الفلسطينيين مقابل المختطفين وضمان صفقة تنهي الحرب وتضمن بقاء حماس. لذلك، من المتوقع أن يرفض سينوار أي صفقة لا تشمل طريقة موثوقة لإنهاء الحرب".

"بحسب وسطاء عرب يتعاملون مع حماس، يعتقد السنوار أنه فاز بالفعل في الحرب، سواء نجا أو لم ينج، لأنه سلط أعين العالم على معاناة الفلسطينيين وأدخل الصراع إلى صدارة القضايا العالمية".