إسرائيل تكشف فجوة "مثيرة" في تقارير وفيات الجوع بغزة

قد يعجبك أيضًا -

كشف فحص شامل للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عن فجوة حقيقية و"مثيرة"، بين عدد تقارير حماس عن وفيات الجوع في غزة، وتلك المنشورة بكامل هويات الضحايا.

ووفقًا للمعطيات التي نشرها الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، فمنذ بداية يوليو/تموز، وبالتوازي مع المفاوضات، سُجِّلت زيادة ملحوظة في تقارير الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في غزة. أما قبل ذلك، بحلول يونيو/حزيران، سُجِّلت 66 حالة وفاة بسبب الجوع منذ اندلاع الحرب، وفي يوليو/تموز وحده، قفز العدد بصورة مفاجئة إلى أكثر من 130 حالة وفاة من هذا القبيل. ويرى مراقبون أن المعطيات التي تنشرها حماس، تثير تساؤلات حول دقة الأرقام ودلالاتها، في ظل المفاوضات.