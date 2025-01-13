إسرائيل تطالب بمعرفة مصير هدار غولدين

تتواصل المفاوضات بين إسرائيل وقطر اليوم (الاثنين) في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حديث وسائل إعلام عربية عن وجود تقدم. وذكرت قناة "العربية" أن إسرائيل تطالب حماس بالحصول على معلومات عن مصير هدار غولدين. الضابط الإسرائيلي الذي وقع في أسر مقاتلي الحركة، في الحرب بين الجانبين عام 2014. وأضاف مصدر قريب من المحادثات في حديث لـi24NEWS: "نحن ننتظر موافقة حماس للدخول في مفاوضات نهائية لإغلاق تفاصيل الصفقة. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن هناك إمكانية لإحراز تقدم حقيقي".

وذكرت القناة السعودية أيضا، أنه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 15 مختطفا إسرائيليا - أحياء أو أمواتا - من المدنيين والعسكريين والأطفال دون سن 19 عاما والبالغين فوق سن 50 عاما والمرضى والجرحى، مقابل السجناء الأمنيين التابعين لحماس، لدى إسرائيل.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن هذه النسبة هي 30 سجينًا مقابل كل مختطف إسرائيلي ينتمي إلى هذه الفئات. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم أنه مقابل كل جندي سيتم إطلاق سراح 50 سجينًا، بما في ذلك 30 سجيناً مؤبداً و20 سجيناً بقي لهم 15 عاماً لإنهاء محكوميتهم في السجن. وجاء في التقرير، أن إسرائيل من جانبها، تعهدت بعدم إعادة اعتقال السجناء المفرج عنهم.

وفي الوقت نفسه، زعمت قناة العربية، أن المرحلة الثانية من الاتفاق، ستنفذ خلال الالتزام بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وفتح معبر رفح، وإعادة إعمار القطاع لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وقد اتفق الجانبان على عدم شن أي قتال خلال الأيام الـ 42 الماضية. كما وردت أنباء تفيد بأن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة في هذه المرحلة، بما في ذلك إخلاء محور "نتساريم" والسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم. وفي اليوم الثاني والعشرين من وقف إطلاق النار، سيكون هناك انسحاب آخر لقوات الجيش الإسرائيلي إلى الحدود.

وزعم أيضا، أنه في هذه المرحلة، سيتم تعليق نشاط الطيران فوق قطاع غزة لمدة عشر ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام الإفراج عن الرهائن. بعد أسبوع يتم فيه إطلاق سراح سبعة رهائن، تنسحب إسرائيل شرقاً عبر محور صلاح الدين، وتدمر المواقع العسكرية المقامة غربه. وفي هذه المنطقة، سيكون هناك حرية حركة لسكان غزة، وسيتم إدخال المساعدات الإنسانية - 600 شاحنة يوميا، 300 منها ستذهب إلى شمال قطاع غزة و50 شاحنة أخرى ستكون صهاريج وقود.

وفي سياق ذي صلة، علمت i24NEWS من مصادرها، أن وجود قيادة المخابرات المصرية، وعلى رأسهم وزير المخابرات حسن رشاد، الذي غادر العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، ساهم كثيرًا بإحداث الانفراج الكبير في المفاوضات غير المباشرة، بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل لصفقة تبادل أسرى. وبحسب المصادر، فإن القاهرة لعبت دورًا هامًا، قرّب كثيرًا من إمكانية إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ.