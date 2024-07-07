"مدينة أشباح مغبرة": الجيش الإسرائيلي يدعو صحافيين أجانب للتغطية في رفح لأول مرة منذ اقتحامها

بعد شهرين من القتال العنيف في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي الصحفيين الأجانب لأول مرة لتغطية تقدم القتال في المدينة الجنوبية، واليوم (الأحد)، نشر بعضهم انطباعاتهم عن المدينة - التي أصبحت بمثابة مدينة "مدينة أشباح مغبرة" - هذا ما كتبه، على سبيل المثال، المصور الصحفي والمراسل أوهاد تسيفنبرج من وكالة الأنباء أسوشيتد برس.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منعت الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهكذا كتب أوهاد تسفينبرغ، مراسل وكالة أسوشييتد برس: "مبان سكنية مهجورة مليئة بالرصاص، تحطمت الجدران والنوافذ. ولا يزال بإمكانك رؤية غرف النوم والمطابخ المدمرة من الطرق، المليئة بأكوام الركام، الشاهقة فوق مركبات الجيش الإسرائيلي. وبقي عدد قليل جداً من المدنيين في رفح".

وكتب تسفنبرغ أيضًا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري رافق الجولة التي أجراها المراسلون الأجانب يوم الأربعاء الماضي، وأخبرهم أن "هناك أنفاق مفخخة في رفح".وأشار أيضًا إلى أنه بعد أن سمع الصحفيون إطلاق نار في مكان قريب من الدورية، أبلغ الجنود المجموعة أنهم لن يزوروا الشاطئ كما كان مخططًا. غادرت المجموعة المدينة بعد فترة وجيزة - "بينما تحمل المركبات العسكرية سحب الغبار، لتخفي لبعض الوقت الدمار الهائل الذي لحق برفح".

وكتب طاقم المراسلين العسكريين لشبكة سي بي إس، والذي كان حاضراً أيضاً في الجولة، أن " الجيش الإسرائيلي أراد أن يُظهر لوسائل الإعلام الأجنبية ما حققه في رفح، بما في ذلك اكتشاف ما أسماه ’النظام البيئي للإرهاب’ - متاهة تحت الأرض من الأنفاق التي بنتها حماس تحت المدينة".

وجاء في المقال أيضًا ما يلي: "من المستحيل أن أصف بالكلمات مدى الدمار في رفح. الصور تتحدث عن نفسها. لقد أصبحت أرضًا قاحلة. وبصرف النظر عن صف من شاحنات المساعدات الفارغة وسائقيها، فإن الحياة الوحيدة التي شوهدت في رفح كانت قوات من الجيش الإسرائيلي وعدد قليل من القطط والكلاب الضالة الهزيلة".