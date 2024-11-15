للمرة الثانية هذا الأسبوع: الجهاد الإسلامي ينشر فيديو آخر للمختطف ساشا تروبنوف

نشرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم (الجمعة)، مقطع فيديو آخر للمختطف ألكسندر ساشا تروبانوف وهو يقرأ نصا، يبدو أنه تم املاءه عليه.

ويأتي الفيديو بعد نشر فيديو آخر له من الأسر يوم الأربعاء الماضي، وهو موجود هناك منذ 406 يوما، ويصادف هذا الأسبوع عيد ميلاده التاسع والعشرين.

وقالت لينا تروبنوف، والدة ساشا، بعد نشر الفيديو السابق: "أنا سعيدة برؤية ابني على قيد الحياة، لكنني قلقة للغاية لسماع ما يقوله. وأطلب بذل كل الجهود لإطلاق سراحه والمختطفون الآخرون فورا، فليس لديهم الوقت".