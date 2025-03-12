إسرائيل تنتظر رد من ويتكوف: على الأقل - الطموح صفقة جزئية

في إسرائيل قرروا اليوم (الأربعاء) أن يبقى فريق التفاوض في الدوحة الليلة لمواصلة المحادثات التي استؤنفت هذا الأسبوع، ويبدو الآن أنهم وصلوا إلى وقت الحسم. وإذا لم يتم تلقي رد إيجابي على صفقة واسعة النطاق، فسيحاول الفريق مع ذلك التوقيع على صفقة جزئية "أقل حجما" لإعادة 10 رهائن أحياء وتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين. وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لـi24NEWS إنه من المتوقع أن يوافق نتنياهو على مثل هذه التسوية – مقابل ثمن من المتوقع أن يكون مرتفعا بالنسبة لإسرائيل.

وأفاد مراسل i24NEWS للشؤون السياسية في القناة العبرية غاي عزرئيل أن إسرائيل تتوقع الحصول على إجابات من المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بحلول ظهر غد. وذلك من أجل فهم أفضل ما إذا كانت هناك تفاهمات كافية حول التقدم نحو صفقة واسعة النطاق للمختطفين والتي ستتضمن أيضًا ترتيبًا لليوم التالي في غزة.

إضافة إلى ذلك، يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم مشاورة أمنية مع رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من كبار الوزراء تمهيدا للقرار المصيري.

وردا على تقرير i24NEWS، قال مسؤول سياسي: "خلافا للتقارير الكاذبة، لم يتم تلقي أي عرض على الإطلاق لعودة عشرة مختطفين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".