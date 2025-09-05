التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى متعدد الطوابق تستخدمه حماس في مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، صورا لمبان وأبراج سكنية في مدينة غزة، قال إنه سيستهدفها خلال الأيام الوشيكىة، في إطار توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة.وأفادت المصادر بأن الجيش وجه تحذيرات إلى سكان أبراج أخرى لإخلائها، تمهيدا لقصفها.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده مدينة غزة منذ عدة أسابيع، إذ تكثف إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم من حجم الدمار والخسائر البشرية.

