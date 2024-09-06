التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي ينفي إنهاء عمليته في جنين، وحماس: "لا صفقة دون انسحاب"

نتنياهو ينفي وجود اتفاق قريب مع حماس بشأن وقف النار في غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقارير تفيد بأن "المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق، لأن حماس كانت ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات".

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الخميس، بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق قريب "هذا غير دقيق على الإطلاق. هناك قصة ورواية مفادها أن هناك اتفاقاً... إنها مجرد رواية كاذبة".

وفي السياق ذكرت "بلومبرغ" أن تصريحات نتنياهو تتعارض بشكل صارخ مع الرسائل المفعمة بالأمل التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن على مدى الأشهر الماضية. وقال بايدن الأحد، إن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. والأربعاء، زعم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن 90% من الاتفاق قد اكتمل، فيما قال نتنياهو إن هذا "غير دقيق تماماً".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنهم لا يوافقون على أي شيء، سواء ممر فيلادلفيا أو تحرير المحتجزين"، وقال إن حماس"تريد فقط أن نخرج من غزة حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة عليها والقيام بما تعهدوا به".

ويتفق المسؤولون على أن النقطة الشائكة الرئيسية هي مطلب نتنياهو بالسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في ممر فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة تمتد على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، والتي سيطرت عليها إسرائيل في مايو الماضي.