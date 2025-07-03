"محور موراج - فيلادلفيا الجديدة": خطة نتنياهو لجنوب قطاع غزة

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مفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن: في مناقشات الكابينيت هذا الأسبوع، أعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن موقف مفاده أن الاتفاق يقضي بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور موراج، وذلك لتعزيز الوضع الإنساني هناك قبل اجتماع آخر لمجلس الوزراء المصغر مساء اليوم (الخميس). في الواقع، يسعى نتنياهو إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يتم خلاله إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء.

يتماشى البقاء في محور موراغ مع مطلب حزبي إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الراغبين في "تحويل محور موراغ إلى محور فيلادلفيا جديد". ويقارنون بين المحور الجديد والمطلب الوارد في صفقة الرهائن السابقة بعدم السماح بإخلاءه، وهو مطلبٌ رافقه تهديدٌ بالاستقالة من الحكومة. ويريد الوزراء المعارضون للصفقة من إسرائيل ألا تتراجع عن مطلب البقاء في محور موراغ، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في محادثات الصفقة.

يمر محور موراج السريع جنوب قطاع غزة، بين مدينتي خان يونس ورفح. وكان الهدف من إنشائه في أبريل\نيسان الماضي تقسيم القطاع إلى أجزاء يسهل السيطرة عليها. وعند إنشائه، قال نتنياهو: "لأننا الآن نُقسم القطاع، ونزيد الضغط تدريجيًا، حتى يُسلمونا مختطفينا. وكلما امتنعوا، ازداد الضغط حتى يُسلمونا". وتعهد حينها أيضًا بأن "موراج ستكون فيلادلفيا الجديدة".

وشرح وزير الأمن يسرائيل كاتس أيضًا المنطق وراء السيطرة على المنطقة وبناء الطريق السريع، قائلاً: "يتم السيطرة على مناطق عديدة وضمها إلى المناطق الأمنية التابعة لدولة إسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة".