جهاز الرقابة الدولية للاتفاق بين إسرائيل وحماس بدأ العمل

نشر أول : بدأت القيادة الأميركية وآلية الرقابة الدولية الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب عملها رسميًا.وتهدف هذه الآلية إلى تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات والشخصيات المعنية بالمراحل المقبلة من “خطة ترامب”، وخصوصًا في ما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة.

على رأس القيادة التي ستقام في جنوب البلاد، سيقف جنرال أمريكي بثلاثة نجوم. إلى جانبه سيقف جنرال بريطاني بنجمتين، ومعهم أيضًا ممثل إسرائيلي - الجنرال ياكي دولف، الذي كان قائد فرقة "يهودا والسامرة". بالإضافة إلى ذلك، وصل إلى إسرائيل 200 جندي أمريكي سيشاركون في الإنشاءات ثم سيعودون إلى بلادهم.

كما ذُكر، ستضم القيادة ممثلين من جيوش ومنظمات شريكة. التقديرات هي أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع حتى تبدأ عملها بشكل كامل، كما أن وصول الممثلين والجهات المعنية من المتوقع أن يستغرق وقتاً. الرسالة الأمريكية التي تُنقل هي أنه لن يكون هناك ممثلون عن الولايات المتحدة داخل غزة، لكن سيتم تشغيل وسائل استخباراتية لمتابعة ما يجري في القطاع.