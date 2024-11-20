مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS: "تفاؤل حذر تجاه التوصل لاتفاق مع لبنان، سيستغرق الأمر بضعة أيام أخرى"

في ظل محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، قال مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS إن هناك تفاؤلا حذرا في إسرائيل تجاه التسوية في الشمال. ووفقا للتقديرات فإن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعا آخر أو نحو ذلك.

كما ذكر المسؤول الإسرائيلي أن هناك اتفاقاً في الوقت الحالي على معظم القضايا، فيما لا يزال اللبنانيون يعارضون حرية العمل التي وعد الأميركيون إسرائيل بها في وثيقة جانبية ليست جزءاً من الخطوط العريضة. الأمر نفسه ينطبق على لجنة الإشراف التي لا يرغب اللبنانيون في توسيعها.

وأضاف المسؤول "أفترض أننا سنتوصل في النهاية إلى تسوية، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام أو أسبوعا إضافيا. اللبنانيون سيتراجعون عن مسألة حرية العمل لأننا لن نتخلى عنها بالنسبة لإسرائيل هذا خط أحمر".

في الوقت نفسه، وصل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، عاموس هوكشتين، إلى إسرائيل الليلة بعد زيارة لبنان – ومن المقرر حاليًا أن يلتقي بوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.