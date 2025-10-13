ساعات متوترة قبيل الإفراج المتوقع عن جميع المختطفين الأحياء وجثامين القتلى والإ، الذي سيحدث اليوم (الإثنين). التقديرات في إسرائيل هي أن الإفراج سيبدأ حوالي الساعة الثامنة صباحًا، ومن المحتمل أن يكون على عدة دفعات. ووفقًا للتقديرات، سيتم تسليم جثامين الأسرى في ساعات بعد الظهر - بعد انتهاء الإفراج عن الأحياء، كما علمت i24NEWS أن مسؤولا استخباراتيا مصريا يشرف من غزة على عملية التبادل بين إسرائيل وحماس.

الجيش الإسرائيلي يؤكد: الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة الالتقاء شمال قطاع غزة أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة الالتقاء شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليم عدد من المختطفين الأحياء إليه. كما صرّح بأن "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال مختطفين إضافيين سيتم نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا". نشرت حماس أسماء عشرين مختطفًا سيتم إطلاق سراحهم أحياءً اليوم. ولا تختلف هذه القائمة عن القائمة المعروفة في إسرائيل: بار كوبرشتاين، إفياتار دافيد، يوسف حاييم أوهانا، سيغيف كالفون، أفينان أور، إلكانا بوهبوت، مكسيم هاركين، نمرود كوهين، ماتان تسنغاوكر، ديفيد كونيو، إيتان هورن، ماتان إنجرست، إيتان مور، غالي بيرمان، زيف بيرمان، عمري ميران، ألون أوهيل، غاي جلبوع دلال، روم بريسلافسكي، أرييل كونيو علمت i24NEWS أن ممثلين مصريين يشرفون على صفقة التبادل ،حرصا منهم على عدم حدوث أي ثغرة أو عقبة من شأنها أن تأخر عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس ⭕ مسؤول أمني: الجيش يستعد لإستعادة المختطفين شمال قطاع غزة - ابتداءً من الثامنة تقرير على قناة الشرق: أبلغت حماس الصليب الأحمر أن عملية إطلاق سراح المخطوفين ستبدأ الساعة الثامنة صباحًا. وذكر التقرير أيضًا أن حماس أطلعت الصليب الأحمر على وضع المخطوفين. وأشار المصدر إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، ستحدد الموعد الدقيق وتُبلغ الصليب الأحمر بمواقع التسليم. وعُقد اجتماع فني بين حماس وفرق الصليب الأحمر بشأن ترتيبات التسليم أمس أهالي المختطفين الأحياء ينطلقون إلى معسكر رعيم استعداداً لعودتهم إلى إسرائيل التقييم في إسرائيل: سيكون ترتيب الإفراج من الشمال إلى الجنوب وفقًا للجدول الزمني. حوالي الساعة 8:00 صباحًا، سيبدأ الإفراج من منطقة مدينة غزة. ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة المزدوجة في وقت لاحق من اليوم، حوالي الساعة 9:30 صباحًا فصاعدًا، وتشمل مخيمات الوسط والجنوب مصادر شبكة قدس: سيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين الأولى الساعة الثامنة صباحاً والثانية الساعة العاشرة صباحاً، فيما سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة العاشرة صباحاً بسبب الاشتباكات بين حماس والميليشيات: أنباء عن سماع دوي انفجار في مخيم الصبرة بغزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية: "انتهت حرب غزة، كانت لديّ خلافات في الرأي مع رئيس الوزراء نتنياهو، لكنّها سُوّيت. علاقتي به ممتازة. قُدّمت له ضمانات شفهية عديدة، وأعتقد أن إسرائيل لن تُخيّب ظني. من الممكن أن يُطلق سراح الرهائن أسرع مما توقعنا"