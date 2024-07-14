مصادر إسرائيلية لـi24NEWS: "القضاء على الضيف سيؤدي على الأرجح إلى تأخير مؤقت بصفقة المختطفين"

على خلفية محاولة اغتيال زعيم الجناح العسكري لحماس، قال كبار المسؤولين في إسرائيل الليلة الماضية لـi24NEWS "أن عملية الاغتيال ربما ستؤدي إلى تأخير مؤقت في صفقة المختطفين". كما ذكروا، أن "عملية اغتيال من هذا النوع تشكل ضغطًا عسكريًا على حماس - الصفقة التالية، ستكون نتيجة للضغط العسكري، وبن غفير وسموتريتش لن يتمكنوا من عدم الدعم". بالإضافة إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز أن "اثنين من كبار المسؤولين المصريين يفيدان أن المحادثات تم تجميدها – حتى يظهر 'الجانب الإسرائيلي' جدية".

ولاحقا نشرت حركة حماس بيانا جاء فيه: "أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية محادثات مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا وسلطنة عمان - وذلك في ضوء مجازر جيش الاحتلال اليوم في القدس في المواصي ومخيم الشاطئ. أكد هنية أنه بينما تصرفت حماس بإيجابية ومسؤولية في مواجهة الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار، فإن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو يشكل عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام، والتي تضمنت شروطا جديدة، لا تترك مجالا للتفاوض، وكذلك المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال اليوم في مختلف أنحاء قطاع غزة". وتابع "طلب هنية من الوسطاء من مصر وقطر القيام بما يلزم لإلزام الإدارة الأمريكية وغيرها بالتحرك لوقف المجازر والتحرك الجدي لإنهاء العدوان الإسرائيلي"

في هذه الأثناء وعلى خلفية هذه الأمور – إثر محاولة الاغتيال – تعالت أصوات من أهالي المختطفين تستنكر العملية بسبب المخاوف من إفشال الصفقة. وهكذا، تمت مقابلة إستر بوشتاب، والدة يجيف الذي تم اختطافه الى قطاع غزة، والتي تحدثت خلال مقابلة في النشرة الإخبارية في العبرية وقالت: "أنا لست شخصًا سياسيًا يعرف ما سيؤثر أو لن يؤثر على صفقة محتملة - أتمنى فقط أن يفكروا في المختطفين الموجودين في قطاع غزة، لأن ذلك يخيفني".

وأضافت: "كنا نتوقع أن يتم بالفعل التوقيع على صفقة عودتهم - وهذا يعني أن لدينا انتقاد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. نحن نعلم أن المختطفين يُقتلون والظروف التي يتواجدون بها غير محتملة - ويجب القيام بكل شيء من أجل دفع صفقة بناءً على ما سمعته عن المختطفين الذين عادوا - أجد صعوبة في فهم كيف من الممكن البقاء على قيد الحياة هناك".

كما ردت عيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، على الأنباء عن اغتيال محمد الضيف: "نحن جميعًا مع محاسبة القتلة من حماس، ولكن ليس على حساب أرواح أعزائنا وفرصتنا في استعادتهم، نحن على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق ومن الممكن أن يفشل الأمر. نحن نقاتل كل يوم من أجل إعادة أطفالنا وعائلاتنا الى البيت. يا نتنياهو لا تدفن المختطفين. أعلن الآن أنك تدعم الصفقة المطروحة على الطاولة دون كلام زائد وشروط جديدة. لقد حصلت على صورة النصر. يكفي الإفشال، قم بإبرام صفقة!".

كما صرح زعيم المعارضة يائير لابيد خلال مسيرة عائلات المختطفين: "نحن بحاجة للتأكد من أن القضاء على الضيف لا يلغي صفقة المختطفين. يجب أن تتم الصفقة الآن من أجل ابن عيناف ومن أجل جميع أبناء أشخاص الموجودون هنا خلفنا، نحتاج إلى اتفاق بشأن المختطفين الآن".