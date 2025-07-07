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على خلفية التصعيد بين إسرائيل وجماعة الحوثي ، قال الباحث بالقضايا الدولية والمدير التنفيذي لمنظمة اليمن عبد الكريم الأنسي إن "الحوثي سيصعد قريبا بصواريخ وتكتيك جديد ضد إسرائيل". لمشاهدة تصريحه كاملا.

جاء تصريح الأنسي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي، وأوضح عدم مشاركة الحوثي بالحرب بين إسرائيل وايران وقال "إن الحوثي ذكي جدا بالمرونة التي يمتلكها، ويقرأ الأحداث بمرونة، وبناء على الاتفاق الذي وقعه مع الولايات المتحدة لم يتدخل" وتابع:" الحوثي مفاوض بارع ولديه دهاء وسريع الاستجابة وشجاع في قراراته، وأؤكد أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بعمليات تصعيد نوعي بالصواريخ التي يطلقها أو بالأهداف التي سينال منها".

رابط الحلقة كاملة: