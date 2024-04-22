رئيس المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته بعد 7 أكتوبر

أعلن أهارون حاليفا، رئيس إدارة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، استقالته خلال أسابيع، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طلب رئيس شعبة المخابرات اللواء أهارون حاليفا، بالتنسيق مع رئيس الأركان، إنهاء منصبه عقب مسؤوليته القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في أحداث 7 أكتوبر."

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "اللواء أهارون حاليفا أعرب في طلبه عن تقديره الكبير لتصرفات ضباط الجيش الإسرائيلي خلال الحرب".

ويقال إن الجنرال هاليفا خدم 38 عامًا في الجيش الإسرائيلي. وقد تم شكره على مساهمته "كجندي وقائد في أمن البلاد".

وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، نُقل عن هاليفا قوله: "في ذلك الصباح أدركت أن الأمر قد انتهى. وبعد انتهاء الحرب، سأضطر إلى الرحيل".

وتم الإعلان عن الاستقالة قبل العملية البرية عالية المخاطر في رفح التي تعتقد إسرائيل أنها آخر معقل لحماس في قطاع غزة.

ويأتي القرار أيضًا وسط توترات بين إسرائيل وإيران، في أعقاب سلسلة من الهجمات الانتقامية المتبادلة.