استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين في الأيام المقبلة

أعلن مساء اليوم (السبت) مسؤول إسرائيلي كبير أن المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين ستستأنف رسميًا في الأيام المقبلة. جاء هذا الإعلان بعد لقاء رئيس الموساد ديدي بارنياع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، حسبما ذكرت قناة أخبار 13 نهاية هذا الأسبوع.

أكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم مستعدون لمناقشة "الصمت المطول" في إطار صفقة مهمة، مع الإشارة إلى وجود فجوات كبيرة يتعين تجاوزها. أوضح فريق التفاوض الإسرائيلي أن هناك خطوطًا عريضة جديدة يتم العمل عليها.

تعتقد إسرائيل أن الضغط العسكري المتزايد في رفح سيساعد في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف مسؤولون إسرائيليون: "الفرق بين الجولة الحالية من المحادثات والجولة السابقة هو أن الجيش الإسرائيلي يقاتل هذه المرة في رفح، والتهديد الذي يواجه يحيى السنوار حقيقي".

من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي غدًا في الساعة 18:00 لمناقشة هذه القضية. رغم الجهود المستمرة، لا يوجد تفاؤل كبير في إسرائيل قبل أن تقدم حماس إجابة واضحة بشأن المفاوضات.