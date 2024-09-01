الجيش الإسرائيلي يستعيد جثامين ستة مختطفين ويتهم حماس "بقتلهم قبل فترة قصيرة من العثور عليهم"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد)، أن قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك عثرت على جثامين المختطفين كرمل جات، عيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبنوف، وألموغ السيروسي، والرقيب أوري دانينو.

وجاء إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد إعلان أهالي المختطفين الذين أعلنوا في وقت سابق عن مقتل أبنائهم في الأسر. وأشار العميد دانيال هجاري في بيان إلى إنتشال جثامين المختطفين الستة من أحد الأنفاق في رفح: "لم نعرف موقعهم بالضبط، لقد تصرفنا بحذر شديد بعد تحديد موقع فرحان القاضي في مكان قريب. تم تحديد موقع المختطفين على بعد حوالي كيلومتر واحد من المكان الذي تم العثور فيه على فرحان. ومن المستحيل أن نصف بالكلمات ما حدث للمختطفين منذ 7 أكتوبر. هذا الخبر يهزنا جميعا. المختطفون قتلوا بقسوة على يد إرهابيي حماس قبل وقت قصير من وصولنا إليهم".

وقال هغاري إن المختطفين الستة تم اختطافهم في السابع من أكتوبر وقتلوا على يد حماس في غزة:" وبعد إجراء تحديد الهوية الذي قام به المعهد الوطني للطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، قام فريق المختطفين في قسم الموارد البشرية المكلف بمرافقة عائلات المختطفين، قام بتبليغ العائلات. الجيش الإسرائيلي والشاباك في يشاركون العائلات حزنهم في هذا الوقت العصيب. ويبذل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن قصارى جهدهما لإعادة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، أشار رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، إلى مقتل المختطف الأمريكي، هيرش غولدبرغ بولاند، الذي عمل والداه جاهدين من أجل إطلاق سراحه في الولايات المتحدة: "أنا محطم وغاضب. وكان هيرش من بين الأبرياء الذين تعرضوا لاعتداء وحشي أثناء مشاركتهم في مهرجان موسيقي للسلام في إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. لقد فقد ذراعه وهو يساعد الأصدقاء والغرباء خلال المذبحة الوحشية التي ارتكبتها حماس. كان قد بلغ للتو 23 عامًا. وكان يخطط للسفر حول العالم. تعرفت على والديه، جون وراشيل. لقد كانوا شجعانًا وحكماء ومستقرين، حتى عندما تحملوا ما لا يمكن تصوره".

وأضاف أنهم "لم يتوقفوا عن النضال من أجل إخراج ابنهم والمختطفين الآخرين المحتجزين في ظروف لا يمكن تصورها. أنا معجب بهم وأشاركهم حزنهم بشكل أعمق مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات. أعرف أن جميع الأميركيين الليلة سيذكرونهم في صلواتهم،لقد عملنا أنا وجيل بلا كلل على جلب أحبائهم إليهما بأمان، وأشعر بالحزن من خبر وفاته،هذا أمر تراجيدي ويجب إدانته. قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم، وسنواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح باقي المختطفين"

وفي وقت سابق من الليلة سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت بالنشر أنه خلال القتال في قطاع غزة، عثر المقاتلون على عدة جثث. في هذه المرحلة، لا تزال القوات تعمل في المنطقة وتقوم بعملية إنتشال وتحديد هوية ستستمر عدة مرات ساعات.