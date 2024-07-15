الجيش الإسرائيلي يميز أن حماس تنتقل الى حرب العصابات: توثيق أنشطة الكوماندوز الإسرائيلي بقطاع غزة

شن المقاتلون العديد من المداهمات على مجمعات مسلحة في وسط وجنوب قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة

i24NEWS
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الأسلحة التي عثرت عليها القوات في رفح، 24/7/15
الأسلحة التي عثرت عليها القوات في رفح، 24/7/15IDF spokeman

قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إنه بات يميز ويرصد انتقال حماس من الحرب المنظمة إلى حرب العصابات. أيضا الوحدات الإسرائيلية التي عملت على نطاق واسع منذ بداية الحرب، مثل لواء الكوماندوز  وجميع وحداته، تنتقل إلى قتال محدد كلما سنحت الفرصة. 

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي وحدة الكوماندوز نفذوا مداهمات على تجمعات مسلحة في وسط وجنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وتم خلال العملية تدمير موقعين عسكريين لحركة حماس

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توثيق لمداخل الأنفاق التي عثر عليها وقادت الى موقع انتاج الصواريخ تحت الأرض🎥: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

اكتشف المقاتلون أنفاقاً في موقع لجهاد الإسلامي، الذي قاد إلى موقع تحت الأرض لتصنيع الصواريخ. 

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توثيق من المجمع لإنتاج الصواريخ 🎥: المتحدث باسم الجيش

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