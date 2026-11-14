نتنياهو لآيزنكوت: لنجلس معا بعيدا عن الخلافات من أجل إسرائيل

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم السبت"أجريتُ يوم الخميس محادثةً مهمة مع غادي آيزنكوت. أنا وغادي نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة؛ منذ فترة توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة، بل وقبل ذلك أيضاً"، وتابع "لقد عزز هذا اللقاء قناعتي بمدى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه اللحظة بالذات؛ حكومة تضم جميع الأطراف التي تدعم وجود دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الجسيمة والمعقدة التي تنتظرنا".

وأكد نتنياهو على أن "النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل، يعمل مجدداً على إحياء برنامجه النووي. ولا ينبغي أن يساورنا أي شك: فهذا النظام الدموي -الذي لم يتوانَ عن قتل الآلاف من أبناء شعبه- لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية ضدنا، وسيفعل ذلك في اللحظة التي ينجح فيها في استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير الأسلحة النووية".

علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة منع حدوث ذلك، تماماً كما فعلنا خلال عمليتي "كلبي" (Am Kalavi) و"زئير الأسد" (Sha'agat Ha'ari)، حين درأنا خطراً وشيكاً بالإبادة.يجب علينا إزالة هذا التهديد الوجودي نهائياً.إن حكومة ضيقة -أو حكومة تعتمد على داعمي الإرهاب- لا يمكنها التصدي لمثل هذا التحدي الهائل. أما حكومة الوحدة الوطنية، فهي قادرة على تحقيق ذلك، مما يضمن أمن إسرائيل لسنوات قادمة.

ستلبي حكومة الوحدة الوطنية التوق العميق الذي أسمعه من الكثيرين منكم، يا مواطني إسرائيل؛ توقاً إلى المصالحة الوطنية، إلى المصالحة... فيما بيننا.لأنكم تدركون، مثلي تماماً، أنه في هذا الوقت، يجب علينا أن نعمل معاً: