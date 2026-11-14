التغطية متواصلة| ترامب يبلغ مستشاريه بأنه قد يرجئ توجيه ضربات لإيران ما لم تظهر استفزازات جديدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران وقد يوقف الهجمات إذا لم تقم الأخيرة باستفزازات.وقالت مصادر إن الجيش الأميركي مستعد للتصعيد ضد إيران إن لزم الأمر.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، عن مسؤولين القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران وقد يوقف الهجمات إذا لم تقم الأخيرة باستفزازات.وقالت مصادر إن الجيش الأميركي مستعد للتصعيد ضد إيران إن لزم الأمر.
غير أن مسؤولين أميركيين أبلغوا "رويترز" أن "إسرائيل تواصل الضغط على إدارة ترامب لتنفيذ ضربة ضد إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد على أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران لمنعها من تهديد الحلفاء والسفن الأميركية.
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إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بينما يتعافى نظام النقل الجوي من التوقف
السفارة الأمريكية في الرياض تحذر الأمريكيين في الشرق الأوسط عقب أحدث هجوم للحوثيين على المملكة العربية السعودية
نتنياهو: "حكومة ضيقة أو حكومة تستند إلى دعم مؤيدي الإرهاب لن تستطيع إزالة الخطر الذي يهدد إسرائيل"
نتنياهو لآيزنكوت: لنجلس معا بعيدا عن الخلافات من أجل إسرائيل
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم السبت"أجريتُ يوم الخميس محادثةً مهمة مع غادي آيزنكوت. أنا وغادي نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة؛ منذ فترة توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة، بل وقبل ذلك أيضاً"، وتابع "لقد عزز هذا اللقاء قناعتي بمدى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه اللحظة بالذات؛ حكومة تضم جميع الأطراف التي تدعم وجود دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الجسيمة والمعقدة التي تنتظرنا".
وأكد نتنياهو على أن "النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تدمير إسرائيل، يعمل مجدداً على إحياء برنامجه النووي. ولا ينبغي أن يساورنا أي شك: فهذا النظام الدموي -الذي لم يتوانَ عن قتل الآلاف من أبناء شعبه- لن يتردد في استخدام الأسلحة النووية ضدنا، وسيفعل ذلك في اللحظة التي ينجح فيها في استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع تطوير الأسلحة النووية".
علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة منع حدوث ذلك، تماماً كما فعلنا خلال عمليتي "كلبي" (Am Kalavi) و"زئير الأسد" (Sha'agat Ha'ari)، حين درأنا خطراً وشيكاً بالإبادة.يجب علينا إزالة هذا التهديد الوجودي نهائياً.إن حكومة ضيقة -أو حكومة تعتمد على داعمي الإرهاب- لا يمكنها التصدي لمثل هذا التحدي الهائل. أما حكومة الوحدة الوطنية، فهي قادرة على تحقيق ذلك، مما يضمن أمن إسرائيل لسنوات قادمة.
ستلبي حكومة الوحدة الوطنية التوق العميق الذي أسمعه من الكثيرين منكم، يا مواطني إسرائيل؛ توقاً إلى المصالحة الوطنية، إلى المصالحة... فيما بيننا.لأنكم تدركون، مثلي تماماً، أنه في هذا الوقت، يجب علينا أن نعمل معاً:
مدير إدارة الطيران الفدرالي الأميركي: من المتوقع إلغاء ما بين 4000 و5000 رحلة اليوم
وزير النقل الأميركي: طلبت من الكونغرس الحصول على الأموال لتحديث أنظمة المراقبة الجوية
وزير النقل الأميركي: الانتقال من الأنظمة القديمة إلى الحديثة تسبب في الخلل التقني
وزير النقل الأميركي: عودة العمليات بالكامل بعد توقف حركة الطيران أمس الجمعة
الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطاً من إيران في أكتوبر
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك الكورية أن سول لم تستورد أي نفط خام من إيران خلال أكتوبر.كما أشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 12 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، مقابل 12.8 مليون طن استوردتها في الشهر ذاته من العام الماضي.
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اليمن: مقتل صومالية بقصف حوثي استهدف مخيماً للاجئين في لحج
إسرائيل: عقب مقتل امرأة في المجتمع العربي يوم السبت، يوسف جبارين يندد بـ "حكومة الدم والإهمال"
ندد النائب يوسف جبارين، رئيس "القائمة المشتركة"، بشدة، اليوم السبت، بتقاعس السلطات الإسرائيلية عن مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب مقتل لينا قاسم في هجوم بقنبلة يدوية في كفر مندا بالجليل. وأشار جبارين إلى أن 200 شخص قد قُتلوا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. واتهم جبارين حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها بترك المواطنين العرب فريسةً للمنظمات الإجرامية وانتشار الأسلحة غير القانونية. وفي معرض تنديده بما وصفه بـ "الفشل المخزي" للسلطات - مصوباً انتقاداته بشكل خاص نحو الوزير المسؤول عن الأمن القومي - دعا جبارين إلى استبدال الحكومة على وجه السرعة بائتلاف قادر على مكافحة الجريمة وضمان أمن سكان البلدات العربية.
الخطوط الجوية الأميركية: تداعيات وقف الرحلات ستستمر اليوم السبت
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إيران: إعادة البناء العسكري، والبرنامج النووي، والضبابية الدبلوماسية
بعد مرور ثمانية أشهر على انتهاء عملية "زئير الأسد"، تبدو الحصيلة الاستراتيجية أكثر تباينًا مما كانت توحي به النجاحات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية. فإيران، رغم تكبدها خسائر فادحة، لا يزال برنامجها النووي يمثل لغزًا، كما أن قدراتها الصاروخية في طور الاستعادة، ولا يزال نظام الملالي قائمًا في السلطة. وتتمثل النقطة المجهولة الأبرز في مخزونات اليورانيوم المخصب؛ إذ لا تزال أماكن وجودها، والمدة التي قد تحتاجها طهران للوصول إلى السلاح النووي، أمورًا غير مؤكدة. ووفقًا لعدد من الخبراء الذين استطلعت آراءهم قناة «كان» الإسرائيلية، فإن إعادة بناء المنشآت التي تعرضت للقصف -ربما في مواقع تحت الأرض أكثر عمقًا- قد تزيد من تعقيد أي عمليات مستقبلية بشكل كبير..
بلينكن: تدمير قدرات إيران العسكرية بالكامل قد يتطلب غزواً برياً
حذر وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن من أن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل قد يتطلب غزواً برياً، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ستكون "كارثية بكل المقاييس".وقال بلينكن، في تصريحات خلال قمة صحيفة Hindustan Times الهندية للقيادات، إن "مساحة إيران تعادل 4 أضعاف مساحة ولاية كاليفورنيا الأميركية، و3 أضعاف مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة". وأضاف أن "الساحل الإيراني الممتد على طول مضيق هرمز طويل للغاية"، مشيراً إلى أن مواقع إنتاج الأسلحة الإيرانية تقع على مسافات بعيدة داخل البلاد، وأن مدى الأسلحة التي تواصل إيران إنتاجها يسمح لها بالوصول إلى أهداف بعيدة، ما يجعل تدمير جميع هذه القدرات أمراً صعباً.
الجيش اليمني يعلن تنفيذ 723 غارة وعملية استهداف ضد الحوثيين
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، أن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 723 غارة وعملية استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"، قال إنها تأتي دفاعاً عن الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة ما وصفه بتهديد الحوثيين لأمن الملاحة وممرات التجارة العالمية. وأوضح النزيلي أن العمليات شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 عملية بالراجمات، و541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم ومرابض نيرانهم وآلياتهم ووسائلهم القتالية.
وصل مفوض الشرطة الإسرائيلية إلى كفر مندا، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم للاشتباه في قيامهم بإلقاء القنبلة اليدوية
قوات "درع الوطن" تعلن استهداف عناصر وآليات للحوثيين في الجوف
نشرت قوات درع الوطن، السبت، مشاهد قالت إنها توثق تنفيذ سلاح الطيران المسيّر التابع للفرقة الثانية في قواتها ضربات "انقضاضية" استهدفت عناصر وآليات تابعة للحوثيين في جبهة الجوف، ضمن عملية "فجر اليمن".