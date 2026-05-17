الإمارات تدين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أراضيها: "هجوم إرهابي غادر"
بحسب التقرير، تشمل الشروط التي وضعتها واشنطن تسليم اليورانيوم المخصب والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط • تقارير من الإمارات: تعرض محطة طاقة نووية لهجوم بطائرة مسيرة في أبوظبي. •
في ظل الاستعدادات لإمكانية تجدد القتال مع إيران، من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر هذا المساء (الأحد). تقارير في الإمارات: محطة طاقة نووية هوجمت بواسطة طائرة مسيرة في أبوظبي. وكالة الأنباء الإيرانية فارس: واشنطن وضعت خمسة شروط لطهران من أجل التوصل إلى اتفاق، من بينها تسليم اليورانيوم المخصب والحفاظ على منشأة نووية واحدة فقط.
السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيّرة قادمة من العراق
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة طائرات مسيّرة (درون) قالت إنها عبرت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة.
وأوضح بيان الوزارة أن أنظمة الرصد والتصدي تعاملت مع الأهداف الجوية وتمكنت من تدميرها دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وأضافت الوزارة أن المملكة “تحتفظ بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيّرة.
عقب إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الإمارات، أدانت وزارة خارجية أبوظبي "الهجوم الإرهابي الغادر"، واصفةً إياه بأنه "تصعيد خطير، وجريمة غير مقبولة، وتهديد مباشر لأمن الدولة".
وأكدت الوزارة أن "استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي الإنساني".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددًا من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه قوات إسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان إن عملية الاعتراض نُفذت بواسطة مقاتلات ومنظومات دفاع جوي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أربعة جنود خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت القوة، موضحًا أن أحد المصابين وُصفت حالته بالخطيرة.
وقال الجيش في بيان إن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، فيما جرى إبلاغ عائلاتهم بتفاصيل الحادث.
هجوم في وسط غزة: فلسطينيون يبلغون عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في دير البلح
وردت أنباء عن انفجارات في الإمارات العربية المتحدة؛ وأعلنت أبوظبي: هجوماً بطائرة مسيرة على محطة بركاء النووية في منطقة الزعفرة
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية: الشروط الأمريكية الخمسة للاتفاق
ووفقًا للتقرير الإيراني، فإن البنود العامة التي تصر عليها واشنطن هي: تسليم اليورانيوم المخصب، والاحتفاظ بمنشأة نووية واحدة فقط، وعدم دفع تعويضات لإيران، وعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية، وأن وقف الحرب على جميع الجبهات سيكون خاضعًا للتفاوض.
وأكد التقرير أنه حتى لو أوفت إيران بهذه الشروط، فإن خطر الهجوم من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيظل قائمًا. من جانبها، حددت إيران أن أي مفاوضات مشروطة بتحقيق خمسة شروط أولية: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان؛ ورفع العقوبات المفروضة على إيران؛ والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة؛ والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب؛ والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.
ذكر تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال أن وعد شي جين بينغ بالمساعدة في الضغط على إيران لقبول شروط السلام كان على رأس جدول أعمال ترامب قبل القمة بين البلدين. وفي اليوم السابق، سُمح لناقلة نفط صينية بالمرور عبر المضيق، فيما وصفته إيران بأنه اتفاق يسمح بمرور بعض السفن الصينية