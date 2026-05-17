السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيّرة قادمة من العراق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة طائرات مسيّرة (درون) قالت إنها عبرت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة.

وأوضح بيان الوزارة أن أنظمة الرصد والتصدي تعاملت مع الأهداف الجوية وتمكنت من تدميرها دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت الوزارة أن المملكة “تحتفظ بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيّرة.