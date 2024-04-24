والدي هيرش جولدبرغ يردون على فيديو اسره: "أبرموا صفقة، أنهوا هذا المعاناة"

رداً على فيديو نشرته حماس اليوم (الأربعاء) لابنهم، نشر راحيل جولدبيرج-بولن وجون بولن، والدي هيرش جولدبيرج-بولن، المواطن الأمريكي-الإسرائيلي الذي تم اختطافه إلى غزة قبل 201 يوم من الحفلة في مرآب السيارات رعيم، "هنوفا" - بيانًا دعوا فيه الأطراف "لصنع صفقة تجمعنا جميعًا مع حبيبنا وتنهي هذه المعاناة".

في البيان، قال الوالدان: "مشاهدة الفيديو الخاص بابننا اليوم كانت ممشاهدة مؤثرة. تم التخفيف علينا رؤيته حيًا، لكننا نشعر بالقلق أيضًا بشأن صحته وسلامته، بالإضافة إلى صحة جميع المختطفين الآخرين وكل من يعانون في هذه المنطقة. نحن هنا اليوم نتوسل الى كل رؤساء الجهات المشاركة في المفاوضات حتى الآن. هذا يشمل قطر، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحماس، وإسرائيل: كونوا شجعان، اعتمدوا على ضميركم ، استغلوا هذه اللحظة و أجروا صفقة توحدنا جميعاً مع أعزائنا وتنهي المعاناة في هذه المنطقة".

في الختام، بعثوا رسالة لابنهم وقرأوا له: "هيرش، سمعنا صوتك اليوم لأول مرة منذ 201 يوما، وإذا كنت تستطيع سماعنا، نقول لك، نحن نحبك، كن قويا، ستنجو".