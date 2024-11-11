الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في القتال شمال غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل الضابط في المعارك شمال غزة، وكان أعلن الجمعة عن مقتل ضابط جراء المعارك جنوب لبنان
i24NEWS
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط ايتمار لفين فريدمان (34 عاما) وهو من مدينة ايلات خلال المعارك في شمال قطاع غزة. وفريدمان هو قائد طاقم في وحدة لوتار ايلات (وهي وحدة قوات خاصة بالجيش الإسرائيلي)، وقتل جراء اصابته بصاروخ مضاد للمدرعات في جباليا. وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الى 783 قتيلا.
وعلى صعيد متصل أعلن الجمعة الماضية عن وفاة الضابط جاي شبتاي (39 عاما) من مدينة القدس، وكان يشغل مهمة مركز التقاليد والثقافة في الوحدة 8207 فرقة الون (228)، والذي توفي جراء الإصابة الخطيرة التي أصيب بها في 26 أكتوبر/تشرين أول في المعارك جنوب لبنان.
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