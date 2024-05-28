رئيس سلطة محلية شمالي إسرائيل يتلقى رسائل تهديد من حزب الله

تلقى رئيس المجلس الإقليمي ميتا آشر(شمال إسرائيل) ورئيس منتدى خط المواجهة موشية دفيدفيتش اليوم رسائل تهديد عبر الواتس آب على ما يبدو من حزب الله.

وكتب في الرسائل "إلى المستوطنين في الشمال - غالانت يبيعكم أوهامًا عندما يعدكم بإبعاد حزب الله من شمال الليطاني" وتابعت. "عليكم أن تعيشوا مع الواقع. نحن هنا للأبد".

في رسالة أخرى، كتب: "أيها الستوطنون في الشمال، يجب أن تفهموا أنه لن يحدث أي تغيير هنا بعد الأول من سبتمبر إذا لم تتوقف الاعتداءات على غزة". وأرفقت الرسائل بصور لهدم المنازل في الشمال.

في غضون ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان الليلة أيضًا، وتم رصد ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات عبرت من لبنان باتجاه منطقة شتولا، دون وقوع إصابات. سُمعت صفارات الإنذار اليوم في الجليل الغربي، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنها كانت إنذارات كاذبة.