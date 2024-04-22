تقرير: القوات الإسرائيلية تستعد لإخلاء المدنيين في رفح قبيل هجوم ينتظر ساعة الصفر

تتواصل أصداء شن عملية في رفح وسط ترقب وقلق كبيرين في غزة فيما تحدثت تقارير عن استعدادات تقوم بها القوات الإسرائيلية لشن عملية كبيرة في مدينة رفح بمفردات تؤكد الاقتراب الحتمي من ساعة الصفر.

ووفقا لمصادر نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، كشف مسؤولون إسرائيليون ومصريون عن خطط لإخلاء المدنيين الفلسطينيين من المنطقة قبل الهجوم المخطط.

وقد أشار المسؤولون المصريون، الذين اطلعوا على الاستراتيجية الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الأولية من العملية ستعطي الأولوية لإخلاء المدنيين، مع التنسيق المتوقع بين الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى. وتنص خطة الإخلاء على نقل المدنيين إلى المناطق المجاورة مثل خان يونس وإنشاء ملاجئ مجهزة بالخيام والغذاء والمرافق الطبية.

وبعد عملية الإخلاء، من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بنشر قواته تدريجيا في رفح، مستهدفا المناطق التي يعتقد أنها تؤوي قادة ومقاتلي حماس. وقد حظيت مدينة رفح، التي تعتبر آخر معقل رئيسي لحركة حماس في قطاع غزة، باهتمام خاص مع تعاظم التقديرات بوجوب شن العملية في تلك المنطقة للإجهاز على ما تبقى من كتائب لحماس وضرب المنافذ التحت أرضية المؤدية إلى سيناء وسط احتمال كبير بإثارة غضب الطرف المصري الممسك بالمسؤولية على محور فيلادلفيا الممتد من البحر شرقا.

Ahmad Khateib/Flash90

ويشير التقرير إلى أن الهجوم الوشيك في رفح يمكن أن يمتد لمدة ستة أسابيع على الأقل، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير مؤكد. وشدد مسؤول أمني إسرائيلي على تعقيد العملية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سينفذ استراتيجية مخططة بدقة بسبب التضاريس والظروف الصعبة في المنطقة.

بالإضافة إلى استهداف كتائب حماس المتمركزة في رفح، تصبو إسرائيل إلى تحديد مكان الرهائن المختطفين منذ هجوم 7 أكتوبر وإنقاذهم أخيرا.