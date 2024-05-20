ردود الفعل الإسرائيلية على قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

أدى تصريح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي الإثنين، عن نيته طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى موجة كبيرة من الانتقادات الحادة عدا عن الصدمة التي أوقعها قرار المحكمة بمقاربة أعمال الساسة والعسكريين في إسرائيل مع أعمال يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وأعرب أهالي المختطفين عن امتعاضهم من قرار المحكمة في لاهاي وقالوا: "نرفض التماثل بين قيادة إسرائيل وقتلة حماس".

وعقب وزير مجلس الحرب بيني غانتس على القرار بقوله إن: "دولة إسرائيل خرجت إلى حرب هي الأكثر عدالة في أعقاب مجزرة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها. دولة إسرائيل تقاتل بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي. إن وضع زعماء دولة خرجت إلى الحرب للدفاع عن مواطنيها، في خانة واحدة مع الإرهابيين المتعطشين للدماء، هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها. وسيكون قبولها بقرار المدعي العام جريمة تاريخية لن تزول".

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كما هاجم رئيس المعارضة في إسرائيل القرار ووجه انتقاده في الوقت ذاته لنتنياهو أيضًا بقوله إنها: "كارثة سياسية وأخلاقية - لا تغتفر".

وتابع لابيد: "لا يمكن إصدار مذكرات اعتقال بعد أن ذبحونا في 7 أكتوبر. هذا أمر لا يغتفر". كما هاجم لابيد نتنياهو على خلفية القرار، قائلا إنه "فشل سياسي فظيع. لقد ذهبنا إلى الحرب مع العالم كله معنا وسيكون ذلك فشلا سياسيا من أسوأ الأنواع".

Yonatan Sindel/Flash90

ومن المعارضة أيضا قال أفيغدور ليبرمان: سيكون من المستحيل تقريباً التعامل مع لاهاي بدون الولايات المتحدة. وأضاف: "أعتقد أن الوضع في المحكمة سلفا معاد لنا- الكل ضدنا. "لقد ارتكبنا خطأ عندما ذهبنا إلى هناك في المرة الأولى. نحن بحاجة إلى التعامل معها، ولكننا بحاجة أيضًا إلى تذكير الأعضاء في الائتلاف بأن التعامل معها بدون الأميركيين يكاد يكون مستحيلاً".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في مكتب رئيس الوزراء إن القرار ينم عن "نفاق وحقارة على نطاق دولي".