الهلال الأحمر يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة 9 من موظفيه فقد أثرهم بعد قصف إسرائيلي على رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مصير تسعة من أفراد طاقمه مجهول، بالإضافة إلى مصير ستة من أفراد فريق الدفاع المدني في غزة، بعد هجوم للجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة قبل نحو أسبوع. والحديث عن أفراد طاقم سيارة الإسعاف، وقد أعرب الصليب الأحمر أيضًا عن قلقه على حياتهم. وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر: "لقد أعلنا حالة الاستنفار لمعرفة مصير فرقنا المفقودة في رفح وندين عرقلة جيش الدفاع الإسرائيلي المتعمدة للبحث عن طواقمنا، ونحمله المسؤولية عن مصيرهم".