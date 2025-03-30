التغطية مستمرة| الجيش اللبناني يعلن اعتقاله عددا من المشتبه بهم بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل
الحوثيون يطلقون صاروخا تم اعتراضه • العثور على شظايا صاروخ في ساحة مدرسة في منطقة القدس • المتحدث باسم الحوثيين يقول إنهم هاجموا مطار بن غوريون بواسطة صاروخ باليستي
اليوم الـ 541 للحرب في إسرائيل: أفادت تقارير بسماع دوي صفرات الإنذار اليوم الأحد في منطقة القدس والمركز. وتم التبليغ بسقوط شظايا صاروخ في محيط إحدى المدارس في مدينة القدس، فيما قال الحوثيون إنهم استهدفوا مطار بن غوريون. وفي الأثناء، نظم ذوو المخطوفين الإسرائيليين في غزة مظاهرة أمام منزل رئيس طاقم المفاوضات الوزير المقرب من بنيامين نتنياهو رون درمر للمطالبة بعودة أبنائهم في القريب العاجل.
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القضاة في محاكمة نتنياهو يوافقون على طلبه بخفض عدد أيام شهادته لهذا الأسبوع
وافق القضاة على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحيث سيقوم بالامتثال في قاعة المحكمة للشهادة يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع. في الأسبوع المقبل، ستستغرق إحدى المناقشات ساعتين. وكان نتنياهو قد قدم طلبا للمحكمة لإلغاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المقررة الثلاثاء أو الأربعاء بسبب اجتماع لمدة ثلاث ساعات للجنة الشؤون الخارجية والدفاع وبسبب رحلته إلى المجر الأربعاء.
الهلال الأحمر يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة 9 من موظفيه فقد أثرهم بعد قصف إسرائيلي على رفح
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مصير تسعة من أفراد طاقمه مجهول، بالإضافة إلى مصير ستة من أفراد فريق الدفاع المدني في غزة، بعد هجوم للجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة قبل نحو أسبوع. والحديث عن أفراد طاقم سيارة الإسعاف، وقد أعرب الصليب الأحمر أيضًا عن قلقه على حياتهم. وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر: "لقد أعلنا حالة الاستنفار لمعرفة مصير فرقنا المفقودة في رفح وندين عرقلة جيش الدفاع الإسرائيلي المتعمدة للبحث عن طواقمنا، ونحمله المسؤولية عن مصيرهم".
المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع حول إطلاق الصاروخ من اليمن: "هاجمنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار". وزعم سريع أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح - وبهذه العملية نؤكد فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".
https://x.com/i/web/status/1906217792438686006
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أصيبت امرأتان على نحو طفيف ومتوسط أثناء هرولتهما للاحتماء في منطقة آمنة. سقطت الأولى (42) في قناة على جانب الطريق السريع وسط البلاد فيما أصيبت الثانية على نحو طفيف جراء الارتطام بباب الغرفة الآمنة في منزلها في منطقة القدس.
في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن: سقوط شظية في ساحة مدرسة ابتدائية في منطقة القدس دون التسبب بإصابات بين المواطنين