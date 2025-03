المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع حول إطلاق الصاروخ من اليمن: "هاجمنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار". وزعم سريع أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح - وبهذه العملية نؤكد فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".

