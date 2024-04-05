تغطية مستمرة| غارات إسرائيلية مستمرة على غزة ونتنياهو يواجه توبيخًا من بايدن
تطورات الصراع في غزة: تصاعد الضغوط الدولية وإجراءات إسرائيلية جديدة
بعد 182 يومًا من الحرب على غزة، لا يزال الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية مستهدفة في القطاع، مما نتج عنه سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.
على الصعيد السياسي، واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على خلفية مقتل عمال إغاثة أجانب وتجاهل أمان المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
في مواجهة الضغوط الأمريكية والدولية، قامت إسرائيل بإجراءات تعكس استجابتها من خلال إعفاء قائدين عسكريين في غزة من منصبيهما، وشرعت في التداول حول السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه الخطوات قد تمثل بداية تغيير في مسار الأحداث، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف والبدء في محادثات السلام.
الغارديان عن دبلوماسي رفيع: المواقف القوية لإسبانيا وأيرلندا بشأن فلسطين تشجع الآخرين على الانضمام إليهما
الأونروا: نزوح أكثر من 75% من سكان غزة بسبب الحرب
(الأونروا): الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح أكثر من 75% من السكان وتدمير نحو 62% من المنازل.
البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المباني الأمم المتحدة التي تؤوي الأسر النازحة تعرضت للهجوم.
إغلاق مؤقت لبعثات إسرائيلية حول العالم: إجراء احترازي ضد تهديدات إيران
على خلفية اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين في دمشق، اتخذت الشعبة الأمنية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون مع الشاباك، قرارًا بالإغلاق المؤقت لـ 28 بعثة إسرائيلية حول العالم. هذا الإجراء الاحترازي جاء استجابةً للمخاوف من هجمات انتقامية قد تنفذها إيران، مما دفع بالمبعوثين إلى تجنب الذهاب إلى مقار عملهم.
محادثات مكثفة في القاهرة: مسعى دولي لإنهاء أزمة الرهائن
في إطار جهود دولية متسارعة لإيجاد حل لأزمة الرهائن، يتوجه كبار المسؤولين الأمنيين من إسرائيل والولايات المتحدة إلى القاهرة نهاية هذا الأسبوع. وفقًا لتقارير N12، فإن رئيس الموساد، رئيس الشاباك، والجنرال الاحتياطي نيتسان ألون سيشاركون في قمة طارئة، بناءً على طلب من الجانب الأمريكي، والتي ستشهد أيضًا مشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. الهدف من اللقاء هو تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى صفقة رهائن، في ظل الضغوط القوية التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع تفويض فرق التفاوض.
الجيش الإسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى ويعتقل بعض الشبان ممن تجمعوا للهتاف لـ غزة
الشرطة الإسرائيلية تصف المعتقلين في المسجد الأقصى “بداعمي الإرهاب والمحرّضين الخسيسين”
تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وسط الصراع في غزة واصابة جندي إسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات في صفوفه نتيجة لسقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية على بلدة المطلة الواقعة في شمال إسرائيل. هذا الحادث يأتي في سياق تصاعد العنف والتوترات التي شهدتها الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، والتي بدأت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.