تغطية مستمرة| غارات إسرائيلية مستمرة على غزة ونتنياهو يواجه توبيخًا من بايدن

بعد 182 يومًا من الحرب على غزة، لا يزال الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية مستهدفة في القطاع، مما نتج عنه سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

على الصعيد السياسي، واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على خلفية مقتل عمال إغاثة أجانب وتجاهل أمان المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

في مواجهة الضغوط الأمريكية والدولية، قامت إسرائيل بإجراءات تعكس استجابتها من خلال إعفاء قائدين عسكريين في غزة من منصبيهما، وشرعت في التداول حول السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه الخطوات قد تمثل بداية تغيير في مسار الأحداث، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العنف والبدء في محادثات السلام.