واشنطن تعلق شحنات الذخيرة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من عملية واسعة النطاق في رفح

أفاد مسؤولين أميركيين كبار نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن الولايات المتحدة أخرت شحنتها الأخيرة من الأسلحة إلى إسرائيل خوفاً من عملية واسعة النطاق في رفح، المدينة الحدودية بين غزة ومصر.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن شحنة الأسلحة التي قررت إدارة بايدن تعليقها شملت 1800 قنبلة زنة طن واحد و1700 قنبلة زنة 250 كيلوغراماً مخصصة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

ومع ذلك، يمكن تسليم هذه الذخائر إذا تم التأكد من أن الجيش الإسرائيلي يعمل على أساس محدود في رفح، كما يقول إنه يريد أن يفعل.

ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن عمليتها في رفح "محدودة ومصممة لمنع حماس من تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على مدينة غزة يوم الثلاثاء وسيطر على معبر رفح الذي يقول إنهها عملية مؤقتة. وفي اليوم السابق، بدأ الجيش الإسرائيلي بإجلاء اللاجئين الفلسطينيين من شرق المدينة، وتوجيههم نحو المناطق الإنسانية.

وقد تم إطلاق العملية بعد أن أطلقت حماس صواريخ وقذائف هاون من رفح، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود، ورفضت أحدث اتفاق هدنة مقترح من مصر.