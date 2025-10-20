رسالة ترامب الشديدة التي نقلها كوشنير وويتكوف إلى بنيامين نتنياهو

حذر مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أي خطوات قد تعرض المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، خلال اجتماع مطول عقد اليوم مع نتنياهو والوزير ديرمر.

ووفق مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع للقناة N12، حملت الرسالة الأميركية تحذيرًا واضحًا وحازمًا: إسرائيل يمكنها ممارسة حقها في الدفاع عن الجنود، لكن المخاطرة بالهدنة أو اتخاذ خطوات غير محسوبة مرفوضة تمامًا.

ويحاول الرئيس ترامب الحفاظ على الهدنة القائمة، ويبعث رسائل إلى حماس مفادها أن إسرائيل ستستأنف العمليات العسكرية في غزة إذا قرر هو ذلك، لكنه لم يفعل ذلك بعد، مع سعيه لتثبيت الهدنة.

من جهته، أوضح نتنياهو و خلال الاجتماع أن إسرائيل ملتزمة بالهدنة وتلتزم بالاتفاق، مع التأكيد على أن حماس هي الطرف الذي يخرقه، خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين المختطفين .

وقدمت إسرائيل لمبعوثي ترامب معلومات استخباراتية واضحة تُظهر أن إسرائيل تعرف مكان الجثامين بدقة، وأن حماس ببساطة لا تعيدها لأسبابها الخاصة. إنهم لا يبذلون جهدًا كافيًا ويريدون المماطلة لكسب الوقت.

صرح مسؤول سياسي مساء اليوم بأن "الأمريكيين يركزون على القضية ولا يغفلون عنها. يريدون التقدم إلى المرحلة الثانية، ولم يغفلوا عنها لحظة. سيبذلون قصارى جهدهم لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وشروط الاتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية".